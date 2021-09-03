Điêu đứng với nhan sắc 'cực phẩm' của mẹ một con, hóa ra là em gái ruột của hoa hậu Mai Phương Thúy

Sau một thời gian vung vén tổ ấm nhỏ của mình, Mai Ngọc Phượng "tái xuất" với diện mạo vô cùng xinh đẹp, quyến rũ và gợi cảm của mình.
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Mai Ngọc Phượng sinh năm 1993, được mọi người biết đến với vẻ ngoài không thua kém gì người chị gái Mai Phương Thuý. Dù không hoạt động trong giới giải trí, nhưng người đẹp nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm nhờ gương mặt ưu tú, làn da trắng như sứ và chiều cao lý tưởng như người mẫu. Đồng thời, hoa hậu Mai Phương Thúy cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh em gái trên trang cá nhân.
Song, em gái ruột của nàng hậu quyết định lên xe hoa cùng với bạn trai lâu năm của mình. Tuy không xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, nhưng người hâm mộ vô cùng bất ngờ, dành nhiều lời chúc mừng khi đôi vợ chồng chào đón quý tử vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu và sở hữu nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.
Mặc dù đã trở thành mẹ một con, nhưng sắc vóc của cô nàng không hề kém cạnh so với người chị của mình. Nhiều cư dân mạng vẫn dành "cơn mưa" lời khen cho cô nàng bởi nhan sắc vô cùng rạng rỡ, vóc dáng thon gọn chẳng khác nhiều so với thời còn son. Đồng thời, cô em gái còn sở hữu gu thời trang sành điệu, quyến rũ và gợi cảm đến không ngờ.
Hiện tại, cô nàng vẫn luôn dành nhiều thời gian cho "tổ ấm" tràn đầy hạnh phúc của mình. Song song đó, người đẹp còn tập trung vào công việc kinh doanh của mình.