Điêu đứng với nhan sắc 'cực phẩm' của mẹ một con, hóa ra là em gái ruột của hoa hậu Mai Phương Thúy

Mai Ngọc Phượng sinh năm 1993, được mọi người biết đến với vẻ ngoài không thua kém gì người chị gái Mai Phương Thuý. Dù không hoạt động trong giới giải trí, nhưng người đẹp nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm nhờ gương mặt ưu tú, làn da trắng như sứ và chiều cao lý tưởng như người mẫu. Đồng thời, hoa hậu Mai Phương Thúy cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh em gái trên trang cá nhân.

Song, em gái ruột của nàng hậu quyết định lên xe hoa cùng với bạn trai lâu năm của mình. Tuy không xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, nhưng người hâm mộ vô cùng bất ngờ, dành nhiều lời chúc mừng khi đôi vợ chồng chào đón quý tử vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu và sở hữu nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.