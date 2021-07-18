Sau 3 năm bỏ nghề, cuộc sống của 'bom sex Việt' giờ ra sao?

Y Phụng là một trong những “nữ hoàng nổi loạn” trong thời kì năm 90. Cô tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979, là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Minh Phụng và Kiều Tiên. Mang "hương sắc" độc lạ giữa dàn mỹ nhân thời ấy, Y Phụng không ngần ngại phô diễn những đường cong nóng bỏng và thần thái gợi cảm. Vậy nên, công chúng đã ưu ái gọi cô bằng những cái tên như: bom sex, nữ hoàng gợi cảm một thời.

Y Phụng nổi tiếng với hình tượng 'gái hư' trong những năm 90 - Ảnh: Internet

Vẻ ngoài gợi cảm của nữ ca sĩ khiến ai nấy đều bị thu hút - Ảnh: FBNV

Ít ai biết rằng, nữ ca sĩ đã phải trở qua 1 lần hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, sau khi "lên xe hoa" với người chồng thứ hai, cô nàng quyết định toàn tâm toàn ý lo toan cho gia đình, nhất là cô con gái Paris vừa mới chào đời của mình. Song, sau hơn 3 năm làm mẹ toàn thời gian, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố cô sẽ quay lại con đường nghệ thuật của mình. Đồng thời, mẹ một con chăm chỉ tút tát lại bản thân trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn xưa để tự tin đứng trước người hâm mộ.