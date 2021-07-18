Sau 3 năm bỏ nghề, cuộc sống của 'bom sex Việt' giờ ra sao?

Sau 3 năm rời xa ánh hào quang của showbiz Việt, Y Phụng đã có một cuộc sống viên mãn mà ít ai biết được.
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Y Phụng là một trong những “nữ hoàng nổi loạn” trong thời kì năm 90. Cô tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979, là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Minh Phụng và Kiều Tiên. Mang "hương sắc" độc lạ giữa dàn mỹ nhân thời ấy, Y Phụng không ngần ngại phô diễn những đường cong nóng bỏng và thần thái gợi cảm. Vậy nên, công chúng đã ưu ái gọi cô bằng những cái tên như: bom sex, nữ hoàng gợi cảm một thời.
Ít ai biết rằng, nữ ca sĩ đã phải trở qua 1 lần hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, sau khi "lên xe hoa" với người chồng thứ hai, cô nàng quyết định toàn tâm toàn ý lo toan cho gia đình, nhất là cô con gái Paris vừa mới chào đời của mình. Song, sau hơn 3 năm làm mẹ toàn thời gian, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố cô sẽ quay lại con đường nghệ thuật của mình. Đồng thời, mẹ một con chăm chỉ tút tát lại bản thân trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn xưa để tự tin đứng trước người hâm mộ.
Từ khi Y Phụng sinh con, cuộc sống của cô có sự thay đổi rất lớn. “Nữ hoàng gợi cảm” là bà mẹ yêu và lo lắng cho con hết mực. Song, cũng là một bà mẹ vô cùng bỡ ngỡ và vụng về khi chăm con trong những khoảng thời gian đầu làm mẹ. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh của cô con gái bé bỏng. Hai mẹ con thường xuyên dành thời gian cho nhau qua những chuyến đi du lịch biển...
Theo như Y Phụng chia sẻ, nữ ca sĩ đã ấp ủ dự định trở lại sân khấu từ rất lâu. Người đẹp đã chăm chỉ tập luyện nên cơ thể vẫn săn chắc và quyến rũ. Vẻ đẹp của nữ ca sĩ ít nhiều đã có "dấu ấn" của thời gian nhưng cô vẫn nhận được nhiều lời khen tích cực từ công chúng.