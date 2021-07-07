'Điêu đứng' với chàng biên tập viên điển trai nhất miền Tây Nam Bộ, giọng nói 'mía lùi' hút hồn triệu người hâm mộ

Gây ấn tượng với giọng nói "ngọt như mía lùi" qua những video được đăng tải trên kênh Tiktok của mình, biên tập viên Lê Hoàng Liệt đã thu hút nhiều người hâm mộ.

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok, cư dân mạng đã bấn loạn và không ngừng cảm thán trước những video của một chàng trai điển trai, sở hữu một giọng nói truyền cảm như "rót mật" vào tai vậy. Đặc biệt, đoạn video chỉ vọn vẹn 1 phút chia sẻ về tình yêu đã khiến hội chị em "đứng ngồi không yên" và truy lùng danh tính chàng trai này cho bằng được. Nội dung video được chia sẻ như sau: "Thích, yêu và thương là ba điều khác nhau. Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác, và có thể dễ dàng quên. Khi ta yêu một người, ta muốn chiếm trọn trái tim của người đó một cách ích kỉ. Và rất khó có thể quên được người ta yêu. Nhưng khi ta thương một người, ta không chỉ đơn thuần là thích và yêu mà ta còn muốn có trách nhiệm đối với người đó, muốn bảo vệ, lo lắng, chở che. Ta nhìn người đó với cái nhìn bao dung hơn và dễ dàng tha thứ hơn. Khi ta thương một người, có khi ta chấp nhận làm điều gì đó mà mình không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương. Thương là muốn đi cùng nhau đến hết cuộc đời".

Tiktoker điển trai 'gây bão' thời gian qua - Ảnh: chụp màn hình Sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem, 100 ngàn lượt bình luận và vô số bình luận đến từ mọi người. Với giọng nói truyền cảm cùng những lời chia sẻ đầy tâm đắc về tình yêu, chàng trai dễ dàng "đánh gục" trái tim của các cô gái và nhận được nhiều sự đồng cảm trong tình yêu. Chàng hot Tiktoker điển trai cùng giọng nói ấm áp - Ảnh: FBNV Chỉ trong một thời gian ngắn, cư dân mạng đã "soi" được ngay danh tính của chàng trai này. Chàng trai trong video chính là Lê Hoàng Liệt sinh năm 1992, hiện đang công tác tại Đài truyền hình tỉnh Trà Vinh. Không chỉ là một Tiktoker có triệu lượt xem, anh còn là một biên tập viên trẻ đầy tài năng và triển vọng.

Trước khi "bén duyên" với vai trò là một MC, cũng như BTV của Đài truyền hình Trà Vinh, anh chàng từng có một khoảng thời gian làm việc với các ngành nghề như làm phục vụ trong thời gian gia đình gặp khó khăn, thử sức với nghề báo trên tờ Nhịp Sống Việt,... Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, anh chàng lại xuất phát điểm với ngành học là Nhà hàng khách sạn và lữ hành ở Vĩnh Long. Do trái ngành, nên anh chàng không ngừng nỗ lực để theo kịp những đồng nghiệp khác - Ảnh: FBNV Một biên tập viên đa tài tại Đài truyền hình tỉnh Trà Vinh - Ảnh: FBNV Biên tập viên 9x này thường tương tác với mọi người trên mạng xã hội, khiến nhiều người càng yêu mến và dành lời khen cho anh chàng. Những hình ảnh đời thường của anh luôn dung dị, ấm áp và yên bình luôn được chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Chàng biên tập viên 9x có diện mạo đầy thu hút - Ảnh: FBNV Những khoảnh khắc đời thường của anh chàng cũng khiến hội chị em mê mẩn - Ảnh: FBNV Sau "hiện tượng mạng" của những chiếc video mang thông điệp tích cực của anh chàng, kênh Tiktok của chàng MC đã nhận hơn 800 nghìn theo dõi và hơn 8,5 triệu lượt thích. Nhờ vào chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, cũng như gương mặt điển trai của mình, Hoàng Liệt còn nhận được nhiều sự yêu thương và mến mộ từ cộng đồng mạng.

Điều ít biết về hôn nhân của BTV Mai Ngọc và chồng thiếu gia Hà thành Mai Ngọc được mệnh danh là BTV đẹp nhất VTV được nhiều người ngưỡng mộ với sự nghiệp thăng hoa và cuộc hôn nhân viên mãn bên thiếu gia Hà Thành.

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