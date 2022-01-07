Xuất hiện phờ phạc trông thấy, Mai Phương Thúy cầu xin ai đó đừng gây áp lực, sắp có biến gì chăng?

Hậu trường 07/01/2022 19:47

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh gầy hơn và bơ phờ trông thấy khiến netizen đều thương xót.

Mới đây, nàng hậu Mai Phương Thúy cập nhật tình hình đầu năm mới khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng. Cụ thể trong status của mình, Mai Phương Thúy còn cập nhật dòng trạng thái lấp lửng: “Tôi những ngày tinh thần yếu đuối… Xin đừng gây áp lực cho Thuý…".

Kèm theo dòng caption đầy bí ẩn, chân dài Hà Thành còn đăng bức ảnh mình ngồi trong quán café dù mỉm cười nhưng không khó để fan hâm mộ nhận ra thần sắc của nàng hậu có phần phờ phạc, mệt mỏi.

Xuất hiện phờ phạc trông thấy, Mai Phương Thúy cầu xin ai đó đừng gây áp lực, sắp có biến gì chăng? - Ảnh 1

 Mai Phương Thúy cập nhật tình hình đầu năm mới khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng

Nhiều người cũng cho rằng Hoa hậu Việt Nam năm nào đang gầy đi trông thấy. Nhiều người để lại bình luận thể hiện sự quan tâm tới Mai Phương Thúy: “Sớm khỏe lại nhé em. Nhìn Thúy yếu đuối thế này ai cũng mềm lòng”, “Nay gầy thế babe”, “Yếu đâu, trông vẫn xinh mà”…

Xuất hiện phờ phạc trông thấy, Mai Phương Thúy cầu xin ai đó đừng gây áp lực, sắp có biến gì chăng? - Ảnh 2

 Mai Phương Thúy trông gầy hơn với thần sắc phờ phạc, thiếu sức sống

Đáng chú ý hơn cô nàng cầu xin ai đó đừng gây áp lực cho mình khiến cư dân mạng tò mò muốn biết ai là người đang gây áp lực cho Mai Phương Thúy, khiến tinh thần của cô trở nên mong manh, yếu đuối hơn. Dù chưa rõ chuyện gì xảy ra với tình cũ ca sĩ Noo Phước Thịnh nhưng các fan hâm mộ vẫn động viên mỹ nhân sớm vượt qua tình trạng thiếu sức sống này và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Vì rất hiếm khi người đẹp chia sẻ những lời tiêu cực như vậy trên mạng xã hội nên không ít fan hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Xuất hiện phờ phạc trông thấy, Mai Phương Thúy cầu xin ai đó đừng gây áp lực, sắp có biến gì chăng? - Ảnh 3

 Rất nhiều fan hâm mộ hy vọng Mai Phương Thúy sớm cân bằng lại tinh thần 

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy luôn góp mặt trong nhiều hoạt động thiện nguyện cũng như cộng đồng ý nghĩa và hướng về xã hội. Nàng hậu luôn cố gắng sắp xếp thời gian cũng như lịch trình để tham dự được nhiều hoạt động có ích nhiều nhất có thể, cô được nhận xét có tấm lòng đẹp và đúng chuẩn mực của một biểu tượng sắc đẹp nhiều năm qua.

Xuất hiện phờ phạc trông thấy, Mai Phương Thúy cầu xin ai đó đừng gây áp lực, sắp có biến gì chăng? - Ảnh 4

 Mai Phương Thúy tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hướng tới xã hội

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