Dẫn con gái cố diễn viên Mai Phương đi du lịch, bảo mẫu khiến netizen xúc động trước những lời chia sẻ ngọt ngào chỉ dành riêng cho bé Lavie

Hậu trường 26/05/2022 17:34

Dòng trạng thái của bảo mẫu bé Lavie không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy xúc động trước tình cảm mà cô dành con gái Mai Phương.

Cách đây 2 năm về trước, làng giải trí Việt đón nhận tin buồn khi nữ diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của Mai Phương ở độ tuổi còn quá trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè không khỏi tiếc nuối cho một tài năng còn quá nhiều hoài bão chưa thể thực hiện được. 

Dẫn con gái cố diễn viên Mai Phương đi du lịch, bảo mẫu khiến netizen xúc động trước những lời chia sẻ ngọt ngào chỉ dành riêng cho bé Lavie - Ảnh 1
Mai Phương và con gái - Ảnh: Internet

Mai Phương qua đời để lại cô con gái bé nhỏ Lavie. Nhiều người lo lắng rằng sự ra đi của Mai Phương khiến bé Lavie đối mặt với chặng đường đầy chông gai, song dưới vòng tay yêu thương của nhiều nghệ sĩ, khán giả, Lavie giờ đây đã có cuộc sống vui vẻ, một tương lai đầy hứa hẹn.

Dẫn con gái cố diễn viên Mai Phương đi du lịch, bảo mẫu khiến netizen xúc động trước những lời chia sẻ ngọt ngào chỉ dành riêng cho bé Lavie - Ảnh 2
Bé Lavie luôn được bảo mẫu chăm sóc tận tình - Ảnh: Internet

Cụ thể trong vòng tay của bảo mẫu cô bé luôn có được cuộc sống đầy đủ và phát triển như một đứa trẻ bình thường, không những vậy con gái cố diễn viên Mai Phương còn được học tập trong môi trường tốt và được tạo điều kiện hết cỡ để theo đuổi đam mê nghệ thuật giống với người mẹ nổi tiếng của mình. 

Mới đây, Lavie được cô bảo mẫu thưởng cho chuyến đi chơi biển sau khi bé có kết quả học tập xuất sắc. Loạt khoảnh khắc vui đùa của 2 cô cháu gây phấn khích đến với cộng đồng mạng. Sau khi Mai Phương qua đời, có thể nói bảo mẫu như thể là một người mẹ thứ 2 của bé Lavie khi không ít lần khán giả được chứng kiến hình ảnh cô chăm sóc từng chút một và quan tâm đến cô bé rất nhiều.  

Dẫn con gái cố diễn viên Mai Phương đi du lịch, bảo mẫu khiến netizen xúc động trước những lời chia sẻ ngọt ngào chỉ dành riêng cho bé Lavie - Ảnh 3
Dẫn con gái cố diễn viên Mai Phương đi du lịch, bảo mẫu khiến netizen xúc động trước những lời chia sẻ ngọt ngào chỉ dành riêng cho bé Lavie - Ảnh 4
Lời chia sẻ khiến nhiều người xúc động trước tình cảm to lớn mà bảo mẫu dành cho bé Lavie - Ảnh: chụp màn hình

Cũng trong bài đăng mới đây, cô bảo mẫu đã gửi đến bé Lavie những lời nói chân thành nhất khiến nhiêu netizen không khỏi phần xúc động. Nhiều người còn cho rằng dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng những gì mà cô làm cho con gái Mai Phương quả thực là điều mà hiếm người có thể làm được khi luôn chăm sóc như thể là một người mẹ thứ 2 trong cuộc đời bé Lavie. 

Hiện tại, cả 2 cô cháu thường xuyên có những chuyến đi du lịch vui vẻ để giúp Lavie cởi mở, phát triển hơn.

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Cuộc sống của bé Lavie hiện tại đang cực kỳ hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười bên cạnh bảo mẫu, bạn bè thân thiết của cố diễn viên Mai Phương.

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