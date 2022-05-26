Lộ thêm ảnh Hoài Linh nghêu ngao hát góp vui ở đám cưới, CĐM mỉa mai: 'Hồi xưa mời được cũng khó, nay ai cho gì ăn đó'

Hậu trường 26/05/2022 16:45

Mới đây, CĐM tiếp tục truyền tay nhau loạt ảnh được cho là nam danh hài Hoài Linh tham dự đám cưới ở quê. Đáng chú ý nhất là thái độ của khán giả đối với 'anh Bốn' trông 'lạ lắm à nhen'!

Sau nhiều tháng đóng băng hoạt động nghệ thuật vì ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh đã dần trở lại sân khấu và xuất hiện trước công chúng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, có vẻ như nam danh hài vẫn chưa thể nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả như trước đây.

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Hoài Linh tham dự một đám cưới ở quê - Ảnh: cắt từ clip

Bằng chứng là khi trên MXH xuất hiện loạt ảnh của "anh Bốn", ở phần bình luận vẫn có không ít ý kiến mỉa mai, chỉ trích Hoài Linh một cách rất thậm tệ. Mới đây nhất trên MXH TikTok xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh nam danh hài tham dự đám cưới của một người quen ở quê nhà. 

Bên cạnh vấn đề ngoài hình ngày càng tiều tụy, ốm yếu thì một điểm gây chú ý nữa phải kể đến thái độ của khán giả khi dự tiệc chung với "anh Bốn". 

Theo đó, một vị khách đã ghi lại khoảnh khắc nam danh hài đứng trên sân khấu hát ca khúc Đám Cưới Trên Quê Hương để dành tặng cô dâu – chú rể. Vốn là sở trường nên nam nghệ sĩ thể hiện bài hát này một cách mượt mà từ đầu đến cuối. Ban tổ chức còn ưu ái khi trình chiếu một số hình ảnh đời thường của Hoài Linh ở phía sau màn chiếu.

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Nam danh hài được cô dâu chú rể ưu ái trình chiếu ảnh phái sau lưng trong khi hát - Ảnh cắt từ clip

Trong lúc nam danh hài trình diễn, không khí xung quanh của đám cưới khá trầm lắng. mặc dù vẫn có một số vị khách ngồi chung bàn với Hoài Linh vỗ tay hưởng ứng, song đa số tỏ ra khá thờ ơ, thậm chí không mấy mặn mà.

Khoảnh khắc Hoài Linh hát đám cưới ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm của netizen. Nhiều người tỏ ra không mấy ngạc nhiên trước thái độ của CĐM dành cho nam danh hài. Từ một sao nam đình đám, thuộc hàng A của showbiz Việt. Sau nửa năm vướng ồn ào từ thiện, danh tiếng, hình ảnh của Hoài Linh đang dần đi xuống nghiêm trọng. 

Bên dưới bài đăng, không ít tài khoản mạng đã để lại bình luận mỉa mai và cho rằng thời hoàng kim của anh Bốn đã chính thức chấm dứt. Hành trình trở lại với ánh hào quang của Hoài Linh có lẽ sẽ còn rất mịt mờ.

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Bình luận của netizen - Ảnh chụp màn hình

“Hoài Linh từ sân khấu lớn giờ xuống sân khấu đám cưới.”

"Một đời thanh danh, Giờ hát ở đâu, người ta cũng đều ngán ngẩm".... 

Thậm chí mỉa mai hơn, một cư dân mạng viết: "Hồi đó mời được ổng cũng hơi khó, giờ ai cho gì ăn đó"... 

Khốn đốn hậu ồn ào từ thiện, cuộc sống nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và hàng loạt sao Việt hiện tại thư thế nào?

Khốn đốn hậu ồn ào từ thiện, cuộc sống nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và hàng loạt sao Việt hiện tại thư thế nào?

Sau ồn ào từ thiện, cuộc sống cũng như sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ đình đám như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân, Thủy Tiên cũng đã thay đổi, ảnh hưởng ít nhiều.

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Từ khóa:   Hoài Linh Hoài Linh hát đám cưới NS Hoài Linh Hoài Linh từ thiện

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