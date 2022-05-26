Sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh xuất hiện trong một đám cưới với dáng vẻ tiều tụy, phản ứng của những người xung quanh gây chú ý

Cư dân mạng lan truyền đoạn clip được cho là NSƯT Hoài Linh có mặt tại đám cưới người quen ở quê nhà. Khi được MC giới thiệu có sự xuất hiện của nam danh hài tại hôn lễ, dàn khách mời đã có những phản ứng gây chú ý.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền đoạn clip được cho là NSƯT Hoài Linh có mặt tại đám cưới người quen ở quê nhà. Trong clip, Hoài Linh ăn mặc giản dị với chiếc áo sơ mi trắng họa tiết hồng. Khi được MC giới thiệu có sự xuất hiện của nam danh hài tại hôn lễ, dàn khách mời đã có những phản ứng gây chú ý. NSUT Hoài Linh xuất hiện trong một đám cưới - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, khi người dẫn chương trình xướng tên nam danh hài Hoài Linh, những người xung quanh chỉ đáp lại bằng những tràng pháo tay "có như không có". Mọi người trong buổi hôn lễ vô cùng thờ ơ, thậm chí có người còn không ngó ngàng gì đến nam nghệ sĩ. Dù vậy, vẫn có những người quen ngồi cùng bàn vỗ tay ủng hộ tinh thần nhưng không thể nào lấn át không khí im lặng bao trùm xung quanh.

MC xướng tên Hoài Linh nhưng mọi người xung quanh không ai quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình Chưa rõ thực hư thế nào nhưng một số netizen đồn đoán rằng, đoạn video này được ghi lại trong thời gian gần đây. Sau ồn ào tiền từ thiện, tiếng tăm của nam danh hài không còn như trước, không còn nhận nhiều sự chào đón, ủng hộ nhiệt tình như thuở còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, những tin tức liên quan đến NSƯT Hoài Linh vẫn nhận nhiều sự chú ý từ phía công chúng. - "Tui đếm được hẳn 5 người vỗ tay , 4 người cùng bàn và 1 người bàn bên".

- "Sao không ai vỗ tay cho chú hết vậy?". - "Chắc clip này lâu rồi, chứ giờ chú để tóc ngắn mà". - "Ngày xưa người ta thích chú lắm mà sao bây giờ nghe im lặng quá vậy?". Được biết, sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh gần như sống ẩn. Thời gian gần đây, nam danh hài đã trở lại sân khấu. Thậm chí, hình ảnh nam danh hài liên tục xuất hiện trên các poster hội chợ. Có thể thấy Hoài Linh đang có khoảng thời gian tất bật chạy show ở tỉnh với nhiều vai diễn hài phục vụ khán giả. Nhưng Hoài Linh đã lâu không xuất hiện giờ lại diễn tại những địa điểm này khiến nhiều người khá bất ngờ. Hoài Linh xuất hiện trong show hội chợ tỉnh - Ảnh: Internet Chưa kể khán giả dường như không hào hứng lắm khi thấy Hoài Linh xuất hiện, khác hẳn với những tràng pháo tay vang dội chào đón Hoài Linh trước đây. Một số cư dân mạng tỏ ý mỉa mai nam danh hài vì ánh hào quang của anh không còn tỏa sáng trong showbiz như trước. Hoài Linh đã không còn được đón nhận như trước sau ồn ào từ thiện - Ảnh: Internet Hiện tại ngoài việc đi diễn, Hoài Linh chủ yếu lo công việc chăm sóc, tu bổ, dọn dẹp nhà thờ Tổ - nơi anh đặt rất nhiều tâm huyết. Nam danh hài cũng không ngần ngại tự tay làm mọi công việc tay chân nặng nhọc, vất vả nhất.

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