CĐM không ngừng mỉa mai khi xuất hiện cảnh NSƯT Hoài Linh ngồi lủi thủi ăn cơm hộp một mình sau ồn ào từ thiện

Hậu trường 24/05/2022 09:39

Sau khi nhìn thấy hình ảnh NSƯT Hoài Linh đang ngồi ăn cơm hộp một mình phía sau hậu trường, khán giả nhanh chóng để lại những bình luận mỉa mai, chế giễu.

Có thể nói NSƯT Hoài Linh là một trong những cái tên được dư luận nhắc đến nhiều trong năm 2021, đặc biệt là vụ ồn ào liên quan đến khoản tiền từ thiện 14 tỷ đồng.

CĐM không ngừng mỉa mai khi xuất hiện cảnh NSƯT Hoài Linh ngồi lủi thủi ăn cơm hộp một mình sau ồn ào từ thiện - Ảnh 1
Hoài Linh lui về ở ẩn hậu ồn ào từ thiện năm 2021. - Ảnh: Internet

Sau ồn ào từ thiện năm 2021, nam nghệ sĩ lui về ở ẩn và khán giả cũng thấy anh ít xuất hiện hơn trên các sân khấu lẫn những sự kiện lớn nhỏ. Mãi cho đến đầu năm 2022, danh hài Hoài Linh mới bắt đầu quay trở lại showbiz, nhưng dường như tần suất xuất hiện vẫn không dày đặc như xưa. Và kể từ đó đến nay, mọi nhất cử nhất động của nam nghệ sĩ đều thu hút sự chú ý, quan tâm của CĐM.

Mới đây, vào chiều ngày 23/5, Hoài Linh tiếp tục trở thành chủ đề hot được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Cụ thể, trên các diễn đàn mạng xã hội bỗng chia sẻ rầm rộ khoảnh khắc được cho là nghệ sĩ Hoài Linh bên trong hậu trường của một chương trình. 

CĐM không ngừng mỉa mai khi xuất hiện cảnh NSƯT Hoài Linh ngồi lủi thủi ăn cơm hộp một mình sau ồn ào từ thiện - Ảnh 2
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nam danh hài đang ngồi co hai chân lên ghế ăn cơm hộp đang được lan truyền trên mạng xã hội. - Ảnh: Internet

Theo đó, hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc nam danh hài ngồi co hai chân lên ghế, ăn mặc đơn giản và dùng vội cơm hộp. Một số netizen đã có những ý kiến trái chiều xoay quanh bức ảnh này, người thì nhận xét Hoài Linh giản dị, song cũng có không ít ý kiến mỉa mai nam danh hài đang "diễn".

- Trông chú vẫn giản dị như ngày nào, bất chấp ồn ào ra sao.

- Nhìn chú Hoài Linh thấy thương làm sao.

- Chắc biết bị chụp lén nên cố diễn.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là khoảnh khắc được dân mạng chia sẻ lại chứ không phải là mới diễn ra cách đây chưa lâu như những đồn đoán từ cư dân mạng.

Được biết bức ảnh này đã được ghi lại trong hậu trường liveshow của Kiều Minh Tuấn hồi năm 2017. Trong đó nam danh hài xuất hiện tại liveshow của Kiều Minh Tuấn để hỗ trợ "đàn em".

CĐM không ngừng mỉa mai khi xuất hiện cảnh NSƯT Hoài Linh ngồi lủi thủi ăn cơm hộp một mình sau ồn ào từ thiện - Ảnh 3
Thực chất đây là khoảnh khắc Hoài Linh bên trong hậu trường liveshow Kiều Minh Tuấn năm 2017. - Ảnh: Internet

Trong hậu trường, sau khi makeup, "anh Bốn" đã tranh thủ ăn vội cơm hộp để chuẩn bị cho phần biểu diễn tiếp theo. Trước đó, NSƯT Hoài Linh cũng từng chia sẻ thói quen co chân lên ghế khi ngồi ăn. Cụ thể nam nghệ sĩ tiết lộ rằng đây vốn là thói quen của anh và phải gác chân lên ghế thì Hoài Linh mới có thể ăn ngon miệng được.

Hoài Linh hậu ồn ào sao kê: Hết đi diễn hội chợ, lại ngồi vắt vẻo 'cơm mắm, dưa cà' đạm bạc trong hậu trường, CĐM mỉa mai 'rút tiền lãi 14 tỷ ra mà ăn tôm hùm'

Hoài Linh hậu ồn ào sao kê: Hết đi diễn hội chợ, lại ngồi vắt vẻo 'cơm mắm, dưa cà' đạm bạc trong hậu trường, CĐM mỉa mai 'rút tiền lãi 14 tỷ ra mà ăn tôm hùm'

Sau khi trở lại hậu ồn ào sao kê gây bão dư luận hồi giữa năm 2021, không ít lần Hoài Linh lộ diện với thân hình gầy gò, tiều tụy đến bất ngờ.

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