Trở lại sau ồn ào 'sao kê' với CEO Phương Hằng, Hoài Linh xuất hiện với gương mặt già nua, netizen lo lắng: 'Trông hốc hác hơn trước'

Kể từ sau ồn ào về vấn đề từ thiện không đáng có với bà Phương Hằng, danh tiếng của Hoài Linh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi liên tiếp gặp nhiều vận rùi trong thời gian qua như bị nhãn hàng cắt hợp đồng hay những dự án mới ra mắt đều không được đón nhận như trước. Điều này đã khiến cho NSƯT Hoài Linh phải lui về ở ẩn trong một thời gian dài.

Lùm xùm với CEO Phương Hằng đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của nam nghệ sĩ rất nhiều - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, nam nghệ sĩ đã bị bắt gặp tại một sự kiện đá bóng gây quỹ từ thiện tại Cần Thơ. Xuất hiện với tư cách là khán giả, Hoài Linh nhanh chóng thu hút ánh nhìn chú ý của người hâm mộ khi đã khá lâu kể từ lùm xùm với bà Hằng người ta mới được nhìn thấy anh tươi cười nhiều như vậy.