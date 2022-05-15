Trở lại sau ồn ào 'sao kê' với CEO Phương Hằng, Hoài Linh xuất hiện với gương mặt già nua, netizen lo lắng: 'Trông hốc hác hơn trước'

Vừa qua NSƯT Hoài Linh đã có mặt tại một buổi đá bóng gây quỹ từ thiện, nam danh hài gây chú ý với nhan sắc tụt dốc không phanh khiến nhiều người lo lắng.
- Hậu lùm xùm với CEO Phương Hằng, Hoài Linh tiếp tục bị 'cà khịa' khi diễn tại hội chợ: 'Hết thời rồi nên diễn sân khấu nhỏ thôi'
- Hình ảnh mới nhất của NS Hoài Linh: Vẻ ngoài tiều tụy đáng báo động, CĐM ngỡ ngàng và lo lắng
Kể từ sau ồn ào về vấn đề từ thiện không đáng có với bà Phương Hằng, danh tiếng của Hoài Linh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi liên tiếp gặp nhiều vận rùi trong thời gian qua như bị nhãn hàng cắt hợp đồng hay những dự án mới ra mắt đều không được đón nhận như trước. Điều này đã khiến cho NSƯT Hoài Linh phải lui về ở ẩn trong một thời gian dài.
Mới đây nhất, nam nghệ sĩ đã bị bắt gặp tại một sự kiện đá bóng gây quỹ từ thiện tại Cần Thơ. Xuất hiện với tư cách là khán giả, Hoài Linh nhanh chóng thu hút ánh nhìn chú ý của người hâm mộ khi đã khá lâu kể từ lùm xùm với bà Hằng người ta mới được nhìn thấy anh tươi cười nhiều như vậy.
Ban đầu, nam nghệ sĩ đeo khẩu trang đen che kín mặt. Tuy nhiên, khi diễn viên Thanh Bình mời "anh Bốn" chụp ảnh chung thì anh mới mở khẩu trang và khán giả cũng có dịp ngắm cận cảnh gương mặt của Hoài Linh sau thời gian "ở ẩn".
Tuy nhiên, gương mặt của nam nghệ sĩ nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán của cư dân mạng khi vẻ ngoài của nam nghệ sĩ trông gầy gò và có phần hốc hác hơn so với trước đây. Nam nghệ sĩ vẫn diện trang phục giản dị như trước đây với quần áo thun, đội mũ đen.
Chứng kiến hình ảnh đó một số bộ phần netizen cảm thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam danh hài hơn bao giờ hết.
Hiện NSƯT 52 tuổi đang có những động thái sẽ trở lại với làng giải trí sau thời gian dài ở ẩn khi xuất hiện tại những buổi biểu diễn nhỏ ở hội chợ hay góp mặt tại một số dự án phim gần đây.