Hậu lùm xùm với CEO Phương Hằng, Hoài Linh tiếp tục bị 'cà khịa' khi diễn tại hội chợ: 'Hết thời rồi nên diễn sân khấu nhỏ thôi'

Sau vụ lùm xùm với bà Phương Hằng, danh tiếng của NSƯT Hoài Linh đã bị ảnh hưởng không nhỏ khi bất cứ nơi đâu nam danh hài xuất hiện luôn nhận về những tiếng la ó và tẩy chay từ phía netizen. Còn nhớ cách đây không lâu, nam nghệ sĩ còn cho ra mắt bộ phim mới gửi đến vơi khán giả nhưng không được đón nhận từ phía khán giả.

Kể từ sau lùm xùm với bà Phương Hằng sự nghiệp của Hoài Linh bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Một số bộ phận netizen tin rằng, việc quá khó khăn để lấy lại hình ảnh đã buộc Hoài Linh phải đi diễn tại những sân khấu nhỏ ở hội chợ. Cụ thể mới đây nhất, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh poster có sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh tại một chương trình ca múa nhạc hội chợ của tỉnh Bến Tre vào cuối tháng 5 tới đây.