Hậu lùm xùm với CEO Phương Hằng, Hoài Linh tiếp tục bị 'cà khịa' khi diễn tại hội chợ: 'Hết thời rồi nên diễn sân khấu nhỏ thôi'

Hoài Linh tiếp tục bị cư dân mạng ''phát hiện'' đi diễn tại hội chợ sau chuỗi ngày lùm xùm với bà Phương Hằng.
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Sau vụ lùm xùm với bà Phương Hằng, danh tiếng của NSƯT Hoài Linh đã bị ảnh hưởng không nhỏ khi bất cứ nơi đâu nam danh hài xuất hiện luôn nhận về những tiếng la ó và tẩy chay từ phía netizen. Còn nhớ cách đây không lâu, nam nghệ sĩ còn cho ra mắt bộ phim mới gửi đến vơi khán giả nhưng không được đón nhận từ phía khán giả.
Một số bộ phận netizen tin rằng, việc quá khó khăn để lấy lại hình ảnh đã buộc Hoài Linh phải đi diễn tại những sân khấu nhỏ ở hội chợ. Cụ thể mới đây nhất, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh poster có sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh tại một chương trình ca múa nhạc hội chợ của tỉnh Bến Tre vào cuối tháng 5 tới đây.
Đáng chú ý đây cũng là lần 2 nam diễn viên 52 tuổi góp mặt tại một sân khấu nhỏ, nơi mà rất ít khi trong quá khứ một ngôi sao hạng A như Hoài Linh lại chịu nhận lời biểu diễn. Chứng kiến hình ảnh NSƯT ngày nào giờ phải đi diễn tại hội chợ, netizen cũng không quên ''cà khịa'' đến anh bằng như câu bình luận như "Hết thời rồi hay sao mà sao toàn đi diễn hội chợ thế", "Chắc diễn sân khấu lớn không ai xem nên diễn hội chợ để kiếm khán giả đấy mà".
Tuy nhiên, vẫn có một số netizen cho rằng nên bỏ qua lỗi lầm của Hoài Linh bởi đến thời điểm hiện tại nam danh hài đã phải trả cái giá quá đắt, từ địa vị cho đến danh tiếng tất cả đều đã tụt dốc một cách không phanh.
Hiện những thông tin liên quan đến việc Hoài Linh phải đi diễn tại những hội chợ đang thu hút sự quan tâm rất nhiều từ phía người hâm mộ.