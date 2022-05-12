Hỗ trợ đàn em xây nhà, nghĩa cử cao đẹp là thế nhưng Hoài Linh vẫn bị khui lại bê bối quyên góp tiền từ thiện

Mới đây, chuyện cũ về cặp đôi này bỗng dưng hot trở lại trên mạng xã hội, trở thành chủ đề được bàn tán. Cụ thể, trong show Gõ cửa thăm nhà lên sóng hồi tháng 3/2021, Quách Ngọc Tuyên có những tâm sự về quãng thời gian khó khăn khi anh mới bước chân vào showbiz.

Quách Ngọc Tuyên và Hoài Linh vốn là anh em thân thiết trong nghề. Đối với Quách Ngọc Tuyên, đàn anh có một vị trí quan trọng, là người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của anh ngày hôm nay.

Kể về giai đoạn ấy, Quách Ngọc Tuyên cho hay: "Thời điểm tôi quyết định mua nhà, cái tên Quách Ngọc Tuyên chưa được như bây giờ. Lúc mua căn nhà đó tôi có 20 triệu đồng.

Nam diễn viên cho biết thời điểm khi mua nhà để có chỗ yên bề gia thất, anh từng phải làm liều đặt cọc trả góp. Sau đó, nhờ vào sự giúp đỡ của nam nghệ sĩ Hoài Linh và một số đồng nghiệp thân thiết, Quách Ngọc Tuyên mới có thể mua được nhà.

Nhưng 20 triệu đồng còn chưa bỏ trong túi nữa mà đó là tiền phim đang thiếu tôi. Tôi được anh em xung quanh thương. Dưới quê thì được dì cho mượn tiền để đặt cọc. Ở trên kia thì được anh Hoài Linh hỗ trợ 150 triệu đồng. Anh Linh nói, cứ giữ lấy, chừng nào có thì trả cho anh.

Gần 2 năm sau khi nhận nhà, tôi mới trả được tiền cho anh Linh và cũng trả góp hàng tháng. Anh Linh dễ thương cực kỳ. Anh Linh xác định 150 triệu đó là cho tôi. Tôi có thì trả, không thì thôi, anh Linh không đòi.

Có một thời gian, bẵng đi chừng 6, 7 tháng, tôi không có tiền. Anh Linh cũng không nói gì. Tôi lịch sự và chủ động nhắc, em còn thiếu tiền anh. Tôi là người có trách nhiệm, mình thiếu nợ thì báo cho người ta biết là mình còn nhớ”.

Có thể thấy trong showbiz Việt, Hoài Linh luôn được xem trọng, không chỉ bởi tài năng mà bởi cách sống đầy nghĩa tình. Những lời tâm sự của Quách Ngọc Tuyên cho thấy nhân cách của Hoài Linh dành cho đàn em khi mới vào nghề.

Cách hành xử đầy hào phóng và nghĩa tình của Hoài Linh lẽ ra được ca ngợi, tán dương. Thế nhưng, ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi thì cũng là dịp để cộng đồng mạng mỉa mai nam danh hài. Nhiều người khui lại việc Hoài Linh chậm giải ngân tiền từ thiện và ồn ào trong một năm qua của danh hài vẫn chưa thể lắng xuống.

“Hoài Linh phụ Quách Ngọc Tuyên 10 căn luôn chứ 1 căn nhằm nhò gì với 14 tỷ”.

“Để anh đi quyên góp từ thiện là có tiền”.

“Tiền mồ hôi nước mắt rất khó chi ra, trừ khi đó là tiền dễ kiếm”.

“1 tỷ có là gì, 14 tỷ anh cũng có”.

“Của nhà kêu gọi được, tiếc gì dăm ba trăm triệu”.

“Kêu gọi 1 cái lại có ngay mấy căn nhà ấy mà”.

Khán giả vẫn chưa nguôi ngoai sau ồn ào từ thiện của Hoài Linh. Ảnh: Chụp màn hình

Hoài Linh từng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận khi vướng vào ồn ào "ngâm" tiền từ thiện. Sự việc nổ ra khiến hình ảnh của nam nghệ sĩ xấu đi không ít trong mắt khán giả. Dù sau khi được công an vào cuộc và khẳng định không có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tiền từ thiện nhưng làn sóng "tẩy chay" hướng về phía Hoài Linh vẫn còn rất mạnh mẽ. Mỗi sản phẩm, mỗi câu chuyện về nam dành hài được chia sẻ đều nhận về không ít ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng.

Hoài Linh lên tiếng về ồn ào từ thiện. Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi vướng vào ồn ào từ thiện người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Hoài Linh là tên tuổi đắt show hàng đầu của làng giải trí. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghệ thuật, các dự án quảng cáo... đều mang về cho NSƯT Hoài Linh mức thu nhập khiến nhiều người chỉ biết tròn mắt ngưỡng mộ.

Chính vì vậy, trong suốt một khoảng thời gian dài ở ẩn, tránh búa rìu dư luận nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng không ít. Việc Hoài Linh tìm lại ánh hào quang trong quá khứ được cho là không hề dễ dàng.