Từng là 'ngôi sao bảo chứng phòng vé' nhưng sau bê bối từ thiện, mức cát xê của NS Hoài Linh được hé lộ có còn gây choáng?

Hậu trường 06/05/2022 14:44

Hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh đi diễn hội chợ ở tỉnh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nghệ sĩ Hoài Linh từng là một trong những ngôi sao hàng đầu và có chỗ đứng nhất định trong làng hài Việt Nam. Vài năm gần đây, nam nghệ sĩ phủ sóng trên mọi mặt trận từ phim ảnh, truyền hình thực tế đến các show diễn hài toàn quốc. Có thể nói, mức cát-xê của Hoài Linh thuộc hàng cao nhất nhì showbiz.

Tuy nhiên, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ trở thành cái tên được réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội vì ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện quyên góp cho bà con miền Trung lũ lụt. Mặc dù, cuối năm 2021, cơ quan chức năng đã ra kết luận Hoài Linh và một số nghệ sĩ khác không có dấu hiệu ăn chặn từ thiện. Thế nhưng hiện tại, có thể thấy, sau ồn ào khán giả không còn quá mặn mà với Hoài Linh, thậm chí một số người còn mỉa mai, công kích chuyện cũ.

Từng là 'ngôi sao bảo chứng phòng vé' nhưng sau bê bối từ thiện, mức cát xê của NS Hoài Linh được hé lộ có còn gây choáng? - Ảnh 1
Trở lại sau bê bối từ thiện, khán giả không còn quá mặn mà với NS Hoài Linh - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, sau gần 1 năm ở ẩn để bình tâm trước ồn ào, nghệ sĩ Hoài Linh cũng bắt đầu tái xuất trở lại sân khấu. Dịp lễ 1/5 vừa qua, nam nghệ sĩ biểu diễn hài ở một sân khấu hội chợ tại Tiền Giang cùng với vợ chồng đàn em Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt. Theo đoạn clip được một cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội, trong lần trở lại này, có thể thấy, Hoài Linh gầy hơn trước rất nhiều và giọng sức khỏe cũng có phần yếu hơn trước.

Đây cũng được xem là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ nhận lời đi diễn tại hội chợ chứ không phải là trên các sân khấu hay chương trình lớn rình rang như trước. Theo thông tin của báo Gia đình Việt Nam, một người trong ngành có tiết lộ bất ngờ hơn về mức cát-xê của Hoài Linh giảm đi đáng kể sau ồn ào từ thiện.

Từng là 'ngôi sao bảo chứng phòng vé' nhưng sau bê bối từ thiện, mức cát xê của NS Hoài Linh được hé lộ có còn gây choáng? - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hoài Linh tái xuất trở lại sân khấu tại một đêm diễn hội chợ ở tỉnh - Ảnh: Cắt từ clip

không chỉ vậy, kênh YouTube riêng của nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã bị tụt giảm số lượt đăng ký, kéo theo số tiền mà kênh kiếm được cũng xuống thấp. Ở lĩnh vực phim ảnh, "Mến gái miền Tây" có sự tham gia của Hoài Linh vừa ra mắt ngày 25/3 vừa qua cũng nhận về thành tích không tốt. Điều này bảo chứng nam nghệ sĩ là mất vị trí "ngôi sao phòng vé" như trước đây.

Từng là 'ngôi sao bảo chứng phòng vé' nhưng sau bê bối từ thiện, mức cát xê của NS Hoài Linh được hé lộ có còn gây choáng? - Ảnh 3
Từng là gương mặt 'bảo chứng phòng vé' nhưng bộ phim điện ảnh Hoài Linh vừa tham gia nhận về thành tích không tốt - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù scandal từ thiện đã lắng đi và cũng được minh oan thế nhưng những thiệt hại về sau liên quan đến sự việc này vẫn rất nghiêm trọng. Không chỉ các show diễn, nhiều hoạt động khác của Hoài Linh cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Có lẽ muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nhận được sự yêu mến của khán giả như xưa, nghệ sĩ Hoài Linh phải cần một chặng đường dài.

Xôn xao ảnh NSƯT Hoài Linh bất ngờ quỳ rạp người trên sân khấu trong lần tái xuất trở lại sau ồn ào từ thiện?

Xôn xao ảnh NSƯT Hoài Linh bất ngờ quỳ rạp người trên sân khấu trong lần tái xuất trở lại sau ồn ào từ thiện?

Có thể thấy, hành động của NSƯT Hoài Linh bày tỏ sự trân quý tình cảm của khán giả dành tặng cho mình, đặc biệt là sau những ồn ào vừa qua.

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