Xôn xao ảnh NSƯT Hoài Linh bất ngờ quỳ rạp người trên sân khấu trong lần tái xuất trở lại sau ồn ào từ thiện?

Có thể thấy, hành động của NSƯT Hoài Linh bày tỏ sự trân quý tình cảm của khán giả dành tặng cho mình, đặc biệt là sau những ồn ào vừa qua.
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Sau thời gian dài ở ẩn hậu ồn ào giải ngân chậm tiền quyên góp từ thiện cho bà con miền Trung, NSƯT Hoài Linh đã chính thức quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước buổi của nam nghệ sĩ tại một sân khấu hội chợ ở Tiền Giang.
Theo đó, trong lần biểu diễn này, Hoài Linh cùng Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ cùng nhau biểu diễn một tiết mục hài. Tuy nhiên, đáng chú ý ở phần cuối tiết mục, NSƯT Hoài Linh bất ngờ có hành động quỳ gối để tri ân khán giả khiến nhiều người có mặt ngỡ ngàng.
Cụ thể, khi được một khán giả xin chữ ký, nam danh hài đã vội vàng quỳ xuống để ký tặng, sau đó còn vui vẻ trả lại giấy bút cho khán giả kèm nụ cười duyên dáng. Có thể thấy, hành động của NSƯT Hoài Linh bày tỏ sự trân quý tình cảm của khán giả dành tặng cho mình, đặc biệt là sau những ồn ào vừa qua.
Mặc dù, vụ ồn ào 14 tỷ đã qua gần 1 năm nhưng dư âm để lại vẫn con dai dẳng. Thời điểm giữa tâm bão, NS Hoài Linh hứng chịu nhiều lời chỉ trích. Cho đến đầu tháng 6/2021, nam danh hài đã đăng tải đoạn clip dài gần 50 phút gửi lời xin lỗi chân thành đến mạnh thường quân lẫn khán giả. Đồng thời, anh cũng giải thích lý do việc giải ngân chậm số tiền từ thiện.