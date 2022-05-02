Được minh oan nhưng Hoài Linh vẫn bị khán giả 'ghẻ lạnh'? Netizen mỉa mai 'còn đâu những tràng cười thời chưa nhúng chàm chậm giải ngân'?

Mới đây, hình ảnh Hoài Linh đi diễn hội chợ tại một địa phương miền Tây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. CĐM vô cùng tò mò trước thái độ của khán giả khi chứng kiến màn tái xuất hậu ồn ào từ thiện của nam danh hài.

Mới đây, sau nhiều tháng im lìm, đóng băng hoạt động nghệ thuật vì ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh đã dần trở lại sân khấu và xuất hiện trước công chúng thường xuyên hơn. Anh Bốn từng khiến dân tình phẫn nộ vì chậm cứu trợ - Ảnh: Internet Mới đây nhất, hình ảnh nam danh hài biểu diễn hài tại hội chợ cùng với 2 đàn em là Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt đã được CĐM chia sẻ rầm rộ và chú ý đặc biệt đến thái độ của khán giả ngồi xem.

Hoài Linh biểu diễn cùng vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt - Ảnh chụp màn hình Được biết, 3 nghệ sĩ đình đám của làng hài Việt đã có buổi biểu diễn tại hội chợ ở Mỹ Tho - Tiền Giang. Đây được xem là lần lần hiếm hoi nam nghệ sĩ nhận lời đi diễn tại hội chợ và xuất hiện trước mặt đông đảo khán giả kể từ sau khi vướng vào ồn ào từ thiện. Hình ảnh khán giả trong một phần của buổi diễn - Ảnh: TikTok @nguyenquocdong2011 Tuy nhiên, theo một số clip được netizen ghi lại và chia sẻ trên MXH TikTok, phản ứng của khán giả trước phần trình diễn hài của Hoài Linh lại không được như mong đợi. Thay vì thích thú, cười nghiêng ngả thì nay đa phần khán giả tỏ ra chẳng mấy mặn mà với "anh Bốn".

Bên cạnh đó, cũng có một ý kiến khác cho rằng đoạn quay được netizen đăng tải rất ngắn nên không thể hiện hết biểu cảm của khán giả suốt chương trình. Bài đăng trước đó của trang thông tin liên quan đến TP.Mỹ Tho - Ảnh chụp màn hình Trước đó, một fanpage chuyên cập nhật tin tức về thành phố Mỹ Tho cũng từng gây xôn xao khi công bố Hoài Linh sẽ biểu diễn tại Hội chợ mua sắm và ẩm thực Việt Nam - Thái Lan được tổ chức tại thành phố này. Theo đó, nam danh hài dự kiến sẽ diễn tại hội chợ này vào ngày 1/5, thời gian này hoàn toàn trùng khớp với những clip quay lại hình ảnh nam danh hài biểu diễn vào tối ngày Quốc tế Lao động vừa qua. Bình luận trái chiều của CĐM - Ảnh chụp màn hình Tại thời điểm đăng tải thông tin trên, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, trông đợi Hoài Linh tái xuất thì vẫn có nhiều người khẳng định sẽ không đến hội chợ vì dù cho "anh Bốn" đã được minh oan thì việc nam danh hài chậm trễ trong việc cứu trợ vẫn khó được lòng khán giả.

Sau gần 1 ngày gây bão vì bỗng dưng để lại bình luận chia buồn với Sơn Tùng M-TP, em trai Hoài Linh có ngay động thái đầy bất ngờ, dân tình tá hỏa vì 'không lường trước được' MXH hôm qua 9/4 được phen rần rần trước động thái đổi hết ảnh đại diện và ảnh bìa về màu đen 1 loạt tài khoản MXH của Sơn Tùng M-TP. Ngay sau đó, Facebook chính chủ của Dương Triệu Vũ cũng bất ngờ để lại lời chia buồn với giọng ca Thái Bình lại càng khiến dân tình xôn xao.

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