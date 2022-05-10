Đạo diễn Lê Hoàng 'réo tên' Trấn Thành, không quên so sánh một điều quan trọng với 'đàn anh' Hoài Linh

Hậu trường 10/05/2022 09:08

Trên trang cá nhân mới đây, đạo diễn Lê Hoàng đã có một bài viết dài nhận xét thẳng thắn về Trấn Thành.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Lê Hoàng đã có một bài viết dài nhận xét thẳng thắn về Trấn Thành. Anh đồng thời cũng đưa ra những chia sẻ cá nhân về sự nghiệp cũng như tài năng của nam danh hài trong làng giải trí Việt Nam.

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ: "Trấn Thành, Đôi khi trong cuộc đời, có những phút suy tư pha tuyệt vọng bạn nhìn Hoài Linh, nhìn Thanh Bạch, nhìn Đàm Vĩnh Hưng, và có thể mắt nhắm mắt mở, nhìn Lê Hoàng, bạn thở dài, chép miệng và nghĩ bụng “lấy đâu ra những quái kiệt như thế nữa? Nói như thế là do bạn chưa gặp Trấn Thành. Bảo Trấn Thành là tia chớp trong màn đêm đen kịt thì hơi quá (mặc dù da anh rất trắng). Nhưng gọi là luồng hào quang chói lọi giữa trưa hè thật chả sai tí nào".

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Đạo diễn Lê Hoàng đã có một bài viết dài nhận xét thẳng thắn về Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Vị đạo diễn còn khẳng định "chắc nịch" rằng tương lai Trấn Thành sẽ trở thành một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng: "Tôi chả biết Thành là con nhà ai, ở đâu, tài sản, dòng dõi và gia thế ra sao. Tôi cũng chả biết chàng đạo đức thế nào (bởi có lẽ chính đạo đức của bản thân mình tôi còn chưa rõ) nhưng tôi xin thề trước cây cổ thụ thiêng liêng là tương lai Trấn Thành sẽ trở thành một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng".

Theo những chia sẻ của Lê Hoàng, Trấn Thành là một người đa tài. Anh sở hữu rất nhiều tài năng như MC, diễn viên hài, ca hát,… dù không quá xuất sắc và hoàn hảo ở mọi vai trò nhưng Trấn Thành luôn nỗ lực, cố gắng hết mình khi đảm nhiệm bất kỳ một vị trí nào.

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Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định tương lai Trấn Thành sẽ trở thành một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Anh bày tỏ thêm: "Cho đến phút này, Thành rõ ràng là một nghệ sĩ tổng hợp. Về nghệ thuật, anh có giọng hát của Tuấn Hưng, có vẻ hài hước của Hoài Linh, có sự nhanh nhiện của Thanh Bạch và có độ sâu sắc của Thành Lộc, độ uyển chuyển của Đại Nghĩa, độ nhí nhảnh của Xuân Mai về ngoại hình, Thành có nước da trắng như bông bưởi của Minh Hằng, có đôi môi đỏ của Mai Phương Thúy, có cặp chân thon của MiDu, có đôi mắt ướt của Mỹ Tâm, có vẻ xông pha của Công Vinh và có mái tóc đầu đinh của Lưu Đức Hòa. Điều khủng khiếp nhất là Thành còn quá trẻ. Ở tuổi anh, phần lớn các vĩ nhân còn đang hoang mang với câu hỏi “tồn tại hay nhìn đứa khác tồn tại” thì Thành đã đóng đinh vào xã hội những dấu ấn khó thể phai mờ”.

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Trấn Thành là một nghệ sĩ đa tài của Vbiz - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Trấn Thành vẫn tiếp tục hoạt động tích cực hoạt động nghệ thuật của bản thân. Bên cạnh góp mặt trong các chương trình truyền hình nổi tiếng và các tác phẩm hài, Trấn Thành còn nổi tiếng là một diễn viên hàng đầu. Gia tài phim ảnh của Trấn Thành cũng khá đồ sộ, từ phim chiếu mạng, phim điện ảnh đến phim truyền hình. Phim của Trấn Thành được khán giả yêu thích không chỉ bởi nội dung mang tính nhân văn mà còn nhờ khả năng diễn xuất vô cùng ấn tượng của anh.

Ngoài ra, anh cũng là là một trong những MC xuất sắc của làng giải trí Việt. Anh thể hiện sự linh hoạt, hài hước trong cách dẫn chương trình. Chính vì thế, mỗi chương trình mà Trấn Thành cầm mic luôn thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

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Từ khóa:   đạo diễn Lê Hoàng Trấn Thành Hoài Linh

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