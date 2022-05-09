Hết 'đá xéo' bà Phương Hằng bị khởi tố, Trang Trần còn mạnh miệng so sánh nữ đại gia với Đàm Vĩnh Hưng vì điều này

Trên mạng xã hội mới đây, động thái của Trang Trần liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng gây tranh cãi.

Vào ngày 8/5, Trang Trần bất ngờ đăng tải clip Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ca khúc "Đoạn buồn đêm mưa" trong một đêm nhạc riêng ở TP.HCM do nam ca sĩ tổ chức trên Tiktok. Đồng thời, cựu siêu mẫu đăng kèm dòng trạng thái "Đêm nay trên phố mưa tơi bời cô T30". Tuy nhiên, sau khi đăng tải, bài viết đã nhận nhiều dân tình tranh cãi gay gắt. Nguyên nhân được cho là do bài hát này là một trong những ca khúc yêu thích của bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm chưa bị khởi tố. Thậm chí, bà chủ Đại Nam thường xuyên hát bài hát này trong những buổi livestream của mình.

Trang Trần bất ngờ đăng tải clip Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ca khúc "Đoạn buồn đêm mưa" - Ảnh: Chụp màn hình Do đó, khi Trang Trần đăng tải việc Đàm Vĩnh Hưng hát ca khúc này cùng dòng trạng thái ẩn í về T30, địa điểm trại giam ở Chí Hòa, nơi tạm giữa bà Hằng, chẳng khác nào đang ngầm đá xéo bà Nguyễn Phương Hằng. Hành động của Trang Trần khiến nhiều người hâm mộ bà Hằng bức xúc và phản bác lại nữ người mẫu. Đáng chú ý nhất là bình luận của một khán giả so sánh Đàm Vĩnh Hưng và bà Hằng: "Khán giả thông minh lắm họ thừa biết mà, Cô Hằng chỉ hát vu vơ cho vui mà đi vào lòng biết bao nhiêu người...".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước ý kiến của người này, Trang Trần lập tức có động thái phản pháo. Cụ thể, cô đăng tải ngay một clip dài 30 giây để đáp trả gay gắt ý kiến của người dùng mạng này. Trang Trần phản pháo: "Khán giả họ thông minh lắm, ai mà không biết. Cô moon hát vu vơ, nhưng không phải đi vào lòng người, mà là đi vào tù T30. Anh tao chỉ hát thế thôi, nên anh tao vẫn đang đi biểu diễn ca nhạc chứ cô mày hát hay quá. T30 sẵn sàng đón chờ". Trang Trần đáp trả bình luận trên Tiktok - Ảnh: Chụp màn hình Qua đoạn clip, Trang Trần lên tiếng bênh vực Đàm Vĩnh Hưng và "cà khịa" không ít bộ phận khán giả vì đã so sánh bà Phương Hằng với nam ca sĩ, đặc biệt có nhắc đến T30, nơi đang giam giữ bà Hằng ở thời điểm hiện tại. Sau khi đăng tải, clip này đã khiến mạng xã hội tranh cãi gay gắt. Nhiều người tỏ ra ủng hộ ý kiến của Trang Trần trong khí một bộ phận cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích cô như

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