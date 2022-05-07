Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã có động thái mới khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Thời gian vừa qua, nữ CEO Nguyễn Phương Hằng khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi liên tục có những phát ngôn liên quan đến việc từ thiện của giới nghệ sĩ và NSƯT Trịnh Kim Chi là một trong những người được "gọi tên". Bà Phương Hằng - Ảnh : Internet Trước những lời "tố" có phần gay gắt của nữ đại gia, cuối tháng 9/2021, CSĐT Công an TP.HCM xác nhận đã nhận đơn tố cáo nữ CEO từ NSƯT Trịnh Kim Chi. Theo đó, Trịnh Kim Chi tố cáo bị bà Phương Hằng xúc phạm, thóa mạ đời tư; bày tỏ mong muốn pháp luật vào cuộc và đòi lại danh dự cho mình.

Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet Sau đó, vụ lùm xùm với nghệ sĩ Thương Tín cũng khiến nữ nghệ sĩ bị bàn tán không ít khi diễn viên "Biệt động Sài Gòn" cho rằng Trịnh Kim Chi khuất tất chuyện tiền bạc. Theo đó, lúc nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ, Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi quyên góp, giúp đỡ. Bên cạnh đó, cô còn trích ra một khoản nhỏ từ tổng số tiền từ thiện nhận được để mua bảo hiểm cho con gái của nam tài tử. Tuy nhiên, vào tháng 12/2021, Thường Tin lại lên tiếng tố cô nhập nhằng về khoản tiền bảo hiểm này. Sự việc tốn không ít giấy mực của giới truyền thông khi ấy.

Thương Tín - Ảnh : Internet Sau nhiều ồn ào, đến nay Trịnh Kim Chi vẫn miệt mài làm từ thiện. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã công khai sao kê chi tiết về số tiền từ thiện trong quỹ “chăm lo cho nghệ sĩ”. “Như Chi đã chia sẻ , Quỹ CLNS sẽ không kêu gọi quyên góp, mà Chi sẽ trích 1 phần lợi nhuận trong công việc của mình và gia đình đóng góp vào Quỹ. Chi cũng chỉ nhận đóng góp của bạn bè, người thân, các anh chị em NS có lòng muốn chia sẻ đến Quỹ thôi nha mọi người thân yêu…” - Trịnh Kim Chi chia sẻ trên trang cá nhân. Bài viết của Trịnh Kim Chi - Ảnh: Chụp màn hình Qua sao kê, có thể thấy, tính đến ngày 1/5/2022, quỹ đã lên tới gần 250 triệu đồng. Danh sách các mạnh thường quân quyên góp trong đợt 7 cùng gồm nhiều cái tên quen thuộc như đạo diễn Lê Hoàng, NSND Hồng Vân, ca sĩ Lệ Thu,... Việc làm ý nghĩa của quỹ của đã giúp đỡ nhiều nghệ sĩ khó khăn như NS Mạc Can, NS Tiến Phước, ca sĩ Hà Lan Phương, DV Kim Đào,… Những hoạt động của quỹ “chăm lo cho nghệ sĩ” - Ảnh: FBNV Bài viết nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, netizen để lại lời khen cho Trịnh Kim Chi vì hạnh đồng đẹp này của cô cũng như gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến nữ nghệ sĩ.

Quyết ra tay 'cứu' sân khấu kịch của NSND Hồng Vân, Trịnh Kim Chi nói gì? Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết nếu quá trình đàm phán thuận lợi, cô sẽ chính thức tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân.

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