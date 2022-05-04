Quyết ra tay 'cứu' sân khấu kịch của NSND Hồng Vân, Trịnh Kim Chi nói gì?

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết nếu quá trình đàm phán thuận lợi, cô sẽ chính thức tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân.

Vào ngày 2/5 vừa qua, thông tin sân khấu kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân sắp đóng cửa khiến dân tình xôn xao. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ bài viết của nữ nghệ sĩ trên trang cá nhân khi cho biết: "Mệt rồi....22 năm hơn hai thập kỷ cho một nơi chốn để được cháy bỏng với đam mê...nhưng đến lúc phải dừng lại để còn lưu giữ được những kỷ niệm đẹp...." Bài viết của Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ với Thanh Niên, Hồng Vân cho biết thời gian qua, cô có trao đổi với Trịnh Kim Chi về vấn đề phụ mình lo cho Sân khấu kịch Phú Nhuận. Giải thích về điều này, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết ở hiện tại, sức khỏe không đảm bảo nên muốn đàn em tiếp sức, để sân khấu vẫn có thể hoạt động theo phương thức cũ. "Trịnh Kim Chi cũng đã đắn đo mấy ngày nay và đã bàn bạc với chồng. Chi có nói nếu hôm nay xuất hiện ở đây thì mọi thứ chắc chắn 80% rồi. Điều đó khiến tôi thấy xúc động" - nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Hồng Vân ngỏ ý nhờ Trịnh Kim Chi hỗ trợ duy trì Sân khấu kịch Phú Nhuận - Ảnh: Chụp màn hình Theo chia sẻ của Hồng Vân, nếu được Trịnh Kim Chi trợ giúp thì sân khấu vẫn hoạt động theo phương thức cũ. Còn vấn đề đưa diễn viên tham gia biểu diễn ở tỉnh sẽ do bà xã nghệ sĩ Tuấn Anh lo liệu. “Chi sẽ hoàn toàn thay vai trò của tôi ở sân khấu này”, bà bầu Sân khấu kịch Phú Nhuận cho hay. Chia sẻ với Dân trí, Trịnh Kim Chi cho hay chuyện tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân vẫn đang trong quá trình thương lượng. Nếu quá trình đàm phán thuận lợi, cô sẽ tổ chức họp báo công bố với truyền thông và khán giả cũng như triển khai nhiều kế hoạch quan trọng liên quan đến sân khấu này.

"Trước đó, tôi nghe tin sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh và sau đó là sân khấu của chị Hồng Vân phải diễn theo mùa do không duy trì được suất diễn hằng tuần vì chi phí quá cao mà bán vé cũng khó khăn. Chính vì vậy, ở thời điểm này, tôi nghĩ mình có khả năng thì sẽ cố gắng giúp sân khấu có thể duy trì. Nhiều người hiểu lầm là tôi hỗ trợ, giúp đỡ tài chính cho sân khấu kịch Hồng Vân nhưng thực tế tôi đang bàn bạc để ký hợp đồng và tiếp quản 100% sân khấu này" - Trịnh Kim Chi chia sẻ. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi xác nhận đang thương lượng để tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân tại quận Phú Nhuận, TPHCM - Ảnh: Chụp màn hình Trịnh Kim Chi cho biết Sân khấu kịch Hồng Vân là tụ điểm văn hóa tồn tại hơn 2 thập kỷ. Vì thế, cô mong Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận sẽ ưu ái, tạo điều kiện để cô có thể giữ lại và phát triển sân khấu này. Nữ nghệ sĩ cho biết ở thời điểm hiện tại không dám quan tâm đến việc lời hay lỗ, chỉ mong có thể duy trì được sân khấu kịch mà thôi. "Tuy nhiên, khi tiếp quản bất cứ cái gì liên quan đến tài chính, tôi đều suy nghĩ rất kỹ về kế hoạch phát triển. Hiện tại, tôi cũng đã có 3 kế hoạch. Nếu may mắn, mọi việc thuận lợi hoàn thành, tôi sẽ công bố đến mọi người" - Trịnh Kim Chi nói thêm. Được biết, trước đó, Hồng Vân cho hay: "Theo tình hình thực tế, sân khấu kịch Hồng Vân quyết định có chuyển biến mới, không diễn định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần nữa. Chúng tôi sẽ diễn theo thời điểm và có thể sẽ tập hợp nhiều diễn viên, ngôi sao để làm một vở diễn lớn".

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