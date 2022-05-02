NSND Hồng Vân ẩn ý 'chia tay' sân khấu kịch sau 22 năm gắn bó: 'Đã đến lúc phải dừng lại để lưu giữ kỉ niệm đẹp'

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Hồng Vân được xem là một trong những gương mặt "lão làng" trong lĩnh vực diễn xuất. Ngoài tham gia các bộ phim truyền hình, điện ảnh, sitcom hay gameshow thì nữ nghệ sĩ cũng mở hẳn một sân khấu kịch để "cháy" hết mình vớ đam mê.

NS Hồng Vân là một trong những người nghệ sĩ đình đám nhất phía Nam - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân bất ngờ có động thái lạ liên quan đến sân khấu kịch của mình. Cụ thể, nữ nghệ sĩ ẩn ý việc sẽ dừng hoạt động nơi này sau hơn 22 năm gắn bó. Hồng Vân viết: "Mệt rồi....22 năm hơn hai thập kỷ cho một nơi chốn để được cháy bỏng với đam mê...nhưng đến lúc phải dừng lại để còn lưu giữ được những kỷ niệm đẹp....".