NSND Hồng Vân ẩn ý 'chia tay' sân khấu kịch sau 22 năm gắn bó: 'Đã đến lúc phải dừng lại để lưu giữ kỉ niệm đẹp'

Hậu trường 02/05/2022 10:54

Dòng chia sẻ của NSND Hồng Vân hiện đang thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Hồng Vân được xem là một trong những gương mặt "lão làng" trong lĩnh vực diễn xuất. Ngoài tham gia các bộ phim truyền hình, điện ảnh, sitcom hay gameshow thì nữ nghệ sĩ cũng mở hẳn một sân khấu kịch để "cháy" hết mình vớ đam mê.

NSND Hồng Vân ẩn ý 'chia tay' sân khấu kịch sau 22 năm gắn bó: 'Đã đến lúc phải dừng lại để lưu giữ kỉ niệm đẹp' - Ảnh 1
NS Hồng Vân là một trong những người nghệ sĩ đình đám nhất phía Nam - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân bất ngờ có động thái lạ liên quan đến sân khấu kịch của mình. Cụ thể, nữ nghệ sĩ ẩn ý việc sẽ dừng hoạt động nơi này sau hơn 22 năm gắn bó. Hồng Vân viết: "Mệt rồi....22 năm hơn hai thập kỷ cho một nơi chốn để được cháy bỏng với đam mê...nhưng đến lúc phải dừng lại để còn lưu giữ được những kỷ niệm đẹp....". 

NSND Hồng Vân ẩn ý 'chia tay' sân khấu kịch sau 22 năm gắn bó: 'Đã đến lúc phải dừng lại để lưu giữ kỉ niệm đẹp' - Ảnh 2
NSND Hồng Vân ẩn ý 'chia tay' sân khấu kịch sau 22 năm gắn bó: 'Đã đến lúc phải dừng lại để lưu giữ kỉ niệm đẹp' - Ảnh 3
Dòng chia sẻ của Hồng Vân gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư câu nói của NSND Hồng Vân là gì nhưng động thái này dã thu hút sự quan tâm của không ít người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp. Bên dưới phần bình luận, các nghệ sĩ nổi tiếng như MC Đại Nghĩa, diễn viên Khaly,... cũng nhiều lời động viên đến NS Hồng Vân và khuyên cô cứ nghỉ ngơi nếu cảm thấy đã mệt mỏi. Đồng thời, khán giả cũng bày tỏ rằng dù thế nào thì họ cũng tôn trọng quyết định của nữ nghệ sĩ.

NSND Hồng Vân ẩn ý 'chia tay' sân khấu kịch sau 22 năm gắn bó: 'Đã đến lúc phải dừng lại để lưu giữ kỉ niệm đẹp' - Ảnh 4
Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời động viên đến nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

NS Hồng Vân là một trong những người nghệ sĩ đình đám nhất phía Nam. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Hồng Vân đã thu về không ít giải thưởng danh giá. Nữ nghệ sĩ cũng từng trải lòng: "Tôi nghĩ rằng với sự cổ vũ của khán giả sẽ thôi thúc tôi và các bạn trẻ tiếp tục cho ra mắt những vở kịch đầy tính nhân văn".

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