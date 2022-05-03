NSND Hồng Vân 'bật khóc' khi Trịnh Kim Chi 'nhận lời' hỗ trợ 'duy trì' sân khấu kịch Phú Nhuận 'Bây giờ không dám nói đến chuyện lời hay lỗ nữa.Tôi muốn duy trì sân khấu từ tận đáy lòng'

Chiều cùng ngày, tại Sân khấu kịch Hồng Vân, NSƯT Trịnh Kim Chi xuất hiện phút chót gây bất ngờ. Nhiều ngày liền, Hồng Vân thuyết phục Trịnh Kim Chi "tiếp sức" cho sân khấu kịch của mình nhưng NSƯT chưa đưa ra quyết định “Trịnh Kim Chi cũng đã đắn đo mấy ngày nay và đã bàn bạc với chồng. Chi có nói nếu hôm nay xuất hiện ở đây thì mọi thứ chắc chắn 80% rồi. Điều đó khiến tôi thấy cảm động. Chi sẽ hoàn toàn thay vai trò của tôi ở sân khấu này".

Sáng 2/5 trên Facebook của mình, NSND Hồng Vân chia sẻ dòng trạng thái nói về việc thay đổi hướng hoạt động của sân khấu kịch Phú Nhuận. Cô viết: "Mệt rồi, 22 năm hơn hai thập kỷ cho một nơi chốn để được cháy bỏng với đam mê nhưng đến lúc phải dừng lại để còn lưu giữ được những kỷ niệm đẹp".

“Tôi xem chị Vân giống như một người chị đáng trân trọng và đáng yêu. Một tuần trở lại đây, tôi nghe rất nhiều những tin buồn cho sân khấu. Không thể nào giải thích được cảm xúc của mình. Không biết tương lai như thế nào nhưng với khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng. Vì chẳng ai muốn sân khấu đóng cửa.

Tại buổi gặp, Trịnh Kim Chi chính thức nhận lời tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân. Là diễn viên xuất thân từ Sân khấu kịch Hồng Vân, cô không muốn nhìn sân khấu buộc phải chuyển đổi hình thức hoạt động do tình trạng khó khăn. Mọi việc hiện trong quá trình thảo luận, đàm phán. Sau hôm nay, Trịnh Kim Chi sẽ gặp ê-kíp nhân viên của Sân khấu kịch Hồng Vân nhằm trao đổi cách thức làm việc.

Tôi muốn duy trì sân khấu từ tận đáy lòng. Bây giờ không dám nói đến chuyện lời hay lỗ nữa. Khi quyết định điều gì đó thì tôi đã chuẩn bị tinh thần và phải có sự hỗ trợ khác nữa để duy trì sân khấu. Không biết thời gian được bao nhiêu nhưng tôi sẽ cố gắng. Đương nhiên là tôi sẽ có phương hướng, kế hoạch hỗ trợ thêm. Tôi mong muốn chị Hồng Vân sẽ không dừng lại mà hỗ trợ chúng tôi để tiếp tục hoạt động" – Trịnh Kim Chia bộc bạch chia sẻ.

Theo báo VietNamNet, mọi việc đang trong quá trình thương lượng nên hiện chưa thể khẳng định điều gì. Song nếu quá trình đàm phán thuận lợi, Trịnh Kim Chi sẽ tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch quan trọng liên quan Sân khấu kịch Hồng Vân và sân khấu mang tên cô.

NSND Hồng Vân nhấn mạnh trường hợp NSƯT Trịnh Kim Chi không nhận lời tiếp quản, Sân khấu kịch Hồng Vân buộc phải chuyển đổi hình thức hoạt động. Từ đề nghị từ Trung tâm Văn hoá Phú Nhuận, Hồng Vân không tiếp tục thuê sân khấu dài hạn mà chuyển sang thuê ngắn hạn, tối đa 3 tháng. Đồng nghĩa Sân khấu kịch Hồng Vân sẽ chỉ còn là thương hiệu; các nghệ sĩ, nhân viên của sân khấu sẽ "mất" ngôi nhà chung 22 năm tuổi này.

Sân Khấu kịch Hồng Vân đã tròn 22 năm tuổi - Ảnh minh họa: Internet

NSND Hồng Vân cũng đã bật khóc khi chia sẻ về tình hình sân khấu kịch Phú Nhuận của mình và được Trịnh Kim Chi nhận lời hỗ trợ. Được biết trước đây NSND Hồng Vân từng hỗ trợ rất nhiều khi Trịnh Kim Chi quyết định thành lập sân khấu kịch riêng.

Tại buổi gặp, diễn viên Xuân Trang, Ốc Thanh Vân và Hòa Hiệp xúc động. Các nghệ sĩ hứa góp hết sức mình để giúp các bà bầu cùng sân khấu cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. "Tôi hay Hiệp đều biết mình xuất phát từ đâu. Chúng tôi không thể có ngày hôm nay nếu không có sân khấu. Tôi hiện đã thu xếp xong công việc và cuộc sống của mình, có nhiều thời gian hơn dành cho sân khấu", Ốc Thanh Vân nghẹn giọng nói.

Nhiều nghệ sĩ lên tiếng tiếp sức cho Hồng Vân - Ảnh: Gia Bảo

Sân khấu kịch từng là món ăn tinh thần quen thuộc của người dân TP HCM nói chung. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiều sân khấu kịch đã không còn ở thời kì vàng son như trước đây. Cầu mong nhiều nghệ sĩ tiếp sức để giữ gìn nền nghệ thuật kịch nói nước nhà.