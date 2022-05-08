Nhân chuyện CEO Phương Hằng bị tạm giam, Đàm Vĩnh Hưng có màn 'cà khịa' đầy thâm thúy, netizen cười đùa: 'Anh thù dai vậy luôn hả'

Hậu trường 08/05/2022 19:04

Kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt giữ, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bắt gặp liên tục có màn ''đá xéo'' nữ CEO Đại Nam.

Còn nhớ cách đây khoảng 1 năm đổ lại, sự nghiệp của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dường như đã khép lại khi liên tục bị nữ CEO Đại Nam gọi tên trong lùm xùm ''sao kê tiền từ thiện''. Khoảng thời gian đó, hình ảnh của giọng ca ''Say Tình'' trong mắt khán giả đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Nhân chuyện CEO Phương Hằng bị tạm giam, Đàm Vĩnh Hưng có màn 'cà khịa' đầy thâm thúy, netizen cười đùa: 'Anh thù dai vậy luôn hả' - Ảnh 1
Nam ca sĩ liên tục bị fan kêu gọi tẩy chay sau loạt lùm xùm sao kê - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như chặng đường ca hát của ''ông hoàng nhạc việt'' sẽ chính thức khép lại khi rất đông fan hâm mộ đã quay lưng lại với anh. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm nay việc bà Phương Hằng gặp ''sự cố'' trong giai đoạn gần đây, đã giúp cho người hâm mộ có ánh nhìn khác về Đàm Vĩnh Hưng. 

Nhân chuyện CEO Phương Hằng bị tạm giam, Đàm Vĩnh Hưng có màn 'cà khịa' đầy thâm thúy, netizen cười đùa: 'Anh thù dai vậy luôn hả' - Ảnh 2
Việc bà Hằng gặp ''sự cố'' đã giúp cho ông hoàng nhạc việt có cơ hội quay trở lại với làng giải trí - Ảnh: Internet

Bằng chứng là khoảng thời gian sau đó, anh liên tục ra MV mới và còn tổ chức liveshow. Đồng thời, trong khoảng thời gian này giọng ca sinh năm 1971 không biết cố ý hay vô tình liên tục có những phát ngôn mà theo netizen vẫn thường gọi là ''cà khịa'' và người được nam ca sĩ nhắm đến không ai khác ngoài bà Phương Hằng.  

Mới đây nhất, trong một đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM, Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao khi thể hiện ca khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa cùng với đàn em Trúc Nhân. Điều đáng nói, đây cũng là bài hát "tủ" từng được bà Phương Hằng hát trong một buổi livestream giao lưu với "người hâm mộ. 

Nhân chuyện CEO Phương Hằng bị tạm giam, Đàm Vĩnh Hưng có màn 'cà khịa' đầy thâm thúy, netizen cười đùa: 'Anh thù dai vậy luôn hả' - Ảnh 3
Nhân chuyện CEO Phương Hằng bị tạm giam, Đàm Vĩnh Hưng có màn 'cà khịa' đầy thâm thúy, netizen cười đùa: 'Anh thù dai vậy luôn hả' - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng vừa được cho là có màn đá xéo CEO Đại Nam ngay tại đêm liveshow của mình - Ảnh: Internet

Cũng vì điều này mà netizen cho rằng nam ca sĩ 50 tuổi đang cố tình ''đá xéo'' vị CEO Đại Nam. Nhiều người thậm chí, còn châm chọc ''ông hoàng nhạc việt'' là người thù dai nhất mà họ từng biết. 

Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức suy luận từ phía netizen và chưa có thông tin xác nhận nào từ phía Đàm Vĩnh Hưng. 

Nhân chuyện CEO Phương Hằng bị tạm giam, Đàm Vĩnh Hưng có màn 'cà khịa' đầy thâm thúy, netizen cười đùa: 'Anh thù dai vậy luôn hả' - Ảnh 5
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Hiện nam ca sĩ vẫn đang tập trung cho sự nghiệp sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua và hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc mới trong tương lai. 

Học trò thân thiết hé lộ về 'con người thật' của Đàm Vĩnh Hưng, nói rõ chuyện cố tình 'cà khịa' Hiền Hồ và 'người anh nương tựa' trong MV mới

Học trò thân thiết hé lộ về 'con người thật' của Đàm Vĩnh Hưng, nói rõ chuyện cố tình 'cà khịa' Hiền Hồ và 'người anh nương tựa' trong MV mới

Mới đây, trong buổi ra mắt MV mới, học trò thân thiết của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ nhiều điều về người thầy của mình cũng như nghi vấn "đá xéo" nữ ca sĩ Hiền Hồ.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng Nguyễn Phương Hằng tố Đàm Vĩnh Hưng

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