Học trò thân thiết hé lộ về 'con người thật' của Đàm Vĩnh Hưng, nói rõ chuyện cố tình 'cà khịa' Hiền Hồ và 'người anh nương tựa' trong MV mới

Hậu trường 06/05/2022 15:25

Mới đây, trong buổi ra mắt MV mới, học trò thân thiết của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ nhiều điều về người thầy của mình cũng như nghi vấn "đá xéo" nữ ca sĩ Hiền Hồ.

Châu Ngọc Hiếu được biết đến là ca sĩ sở hữu nụ cười sáng, giọng hát ấm áp đầy cảm xúc. Cơ duyên thầy trò đến khi anh tham gia thi “Tuyệt đỉnh song ca 2018” và chọn về đội của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, vào chiều ngày 5/5 ca sĩ Châu Ngọc Hiếu tổ chức buổi ra mắt MV “Girl sixty nine” (G69) ở Hội trường Thống Nhất. Đáng chú ý, Đàm Vinh Hưng cũng có mặt để cổ vũ học trò.

Học trò thân thiết hé lộ về 'con người thật' của Đàm Vĩnh Hưng, nói rõ chuyện cố tình 'cà khịa' Hiền Hồ và 'người anh nương tựa' trong MV mới - Ảnh 1
Châu Ngọc Hiếu và Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chia sẻ trong buổi họp báo, Châu Ngọc Hiếu không giấu được xúc động khi kể về những vất vả trong suốt thời gian qua để theo đuổi đam mê. Theo đó, anh cho biết, bản thân từng phải cầm cố tài sản giá trị nhất để có tiền ra sản phẩm âm nhạc đầu tiên vào năm 2013. Thời điểm đó, anh ăn mì gói suốt nhiều tháng trời, ở nhờ nhà bạn vì không có tiền thuê trọ. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu khởi sắc khi Châu Ngọc Hiếu có cơ hội gặp gỡ Đàm Vĩnh Hưng, giọng ca trẻ bắt đầu được chú ý hơn, nhờ vậy cũng có nhiều cơ hội đi diễn.

Học trò thân thiết hé lộ về 'con người thật' của Đàm Vĩnh Hưng, nói rõ chuyện cố tình 'cà khịa' Hiền Hồ và 'người anh nương tựa' trong MV mới - Ảnh 2
Cả hai đã có những chia sẻ về nhau trong buổi ta mắt MV của nam ca sĩ trẻ mới đây - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

“Mỗi lần thấy đại ca (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng- PV) đi hát, em hỏi: đại ca hát đâu cho em đi hát với. Đại ca cười bảo: Ừ đi. Vậy là đi hát với anh. Lần đầu đứng chung sân khấu với anh, em không biết làm sao để không bị khán giả chửi. Vì anh Hưng là một ngôi sao lớn.

Anh Hưng rất khó tính nhưng rất thương học trò. Sau này thành thói quen, đi với anh Hưng rất vui chứ em không bị áp lực nữa”- Ngọc Châu chia sẻ trong buổi ra mắt MV mới.

Nhận xét ngắn gọn về Châu Ngọc Hiếu, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho hay: "Châu Ngọc Hiếu là người đàng hoàng, tử tế. Nếu sai gì, tới kiếm Hưng!".

Về tác phẩm "Girl sixty nine" (G69), tuy vừa ra mắt nhưng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng khi nhiều người cho rằng hình ảnh cô gái váy ngắn, tóc tém cùng sân golf xuất hiện trong MV đang cố tình "cà khịa" drama "anh em họ nương tựa" của Hiền Hồ.

Học trò thân thiết hé lộ về 'con người thật' của Đàm Vĩnh Hưng, nói rõ chuyện cố tình 'cà khịa' Hiền Hồ và 'người anh nương tựa' trong MV mới - Ảnh 3
Chi tiết được cho là đang  'cà khịa' Hiền Hồ - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về việc này, theo Thanh Niên, Châu Ngọc Hiếu khẳng định không sợ vấp những ý kiến trái chiều và cảm thấy các chi tiết trên phù hợp nên mới đưa vào MV của mình. Đồng thời, Châu Ngọc Hiếu bày tỏ MV "Girls sixty Nine" là một sản phẩm với thông điệp hãy sống và vui hết mình, không nên ngại những cản trở xung quanh chúng ta.

Được biết, Châu Ngọc Hiếu vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 2012 cho đến nay đã tròn 10 năm với nghiệp cầm ca. Gia tài của nam ca sĩ đã có trên 10 MV và hơn 20 bài hát độc quyền. Bên cạnh đó, giọng ca gốc Bạc Liêu còn đạt thành tích tốt trong các cuộc thi: Top 6 Tuyệt đỉnh song ca 2018 và thuộc đội Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ, Giải 4 chương trình Người kể chuyện tình 2020…

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Từ khóa:   đàm vĩnh hưng hiền hồ anh em nương tựa

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