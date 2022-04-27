Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói chuyện 'anh em nương tựa' với Hà Hồ, chất vấn danh tính vị 'đại gia' đứng sau chiếc nhẫn kim cương giá trị

Hậu trường 27/04/2022 17:33

Mới đây, trong một buổi talkshow, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về chuyện "anh em nương tựa" trong giới showbiz khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, tại một buổi talk show với Dân Trí, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề và những ồn ào xung quanh. Trong buổi trò chuyện, khi được MC Thanh Thanh Huyền hỏi về chủ đề "anh em nương tựa", nam ca sĩ cho biết trong giới giải trí, việc nương tựa nhau là rất bình thường. Đàm Vĩnh Hưng đã từng giúp đỡ rất nhiều đàn em như Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên,... và đôi khi bản thân anh cũng nhận sự giúp đỡ từ họ.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói chuyện 'anh em nương tựa' với Hà Hồ, chất vấn danh tính vị 'đại gia' đứng sau chiếc nhẫn kim cương giá trị - Ảnh 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại buổi talkshow - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng đã gọi điện cho ca sĩ Hồ Ngọc Hà - một người em vô cùng thân thiết mà theo Mr. Đàm chia sẻ là từng vài lần giúp anh "câu giờ" khi trễ show - để bàn rõ hơn về vấn đề này. Đáng chú ý, khi được MC ra hiệu hỏi về chiếc nhẫn kim cương "khủng" được Hà Hồ đeo gần đây, Mr Đàm lập tức hiểu ý.

"Ủa, hôm bữa anh thấy cô đeo nhẫn 2 viên lớn lắm nha. Cái đó em nương tựa ai vậy? Kim Lý phải không? Hay nương tựa vô khán giả?" - Đàm Vĩnh Hưng hỏi Hà Hồ qua điện thoại.

Trước câu hỏi của đàn anh, cười giòn giã, tiết lộ chiếc nhận là "nương tựa" vào bố của cặp song sinh, đồng thời cũng thắc mắc về thái độ "lạ lạ" từ Mr. Đàm.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói chuyện 'anh em nương tựa' với Hà Hồ, chất vấn danh tính vị 'đại gia' đứng sau chiếc nhẫn kim cương giá trị - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà và chiếc nhẫn kim cương giá trị - Ảnh: Internet

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng chính người khuyến khích Hà Hồ chuyển sang con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi vào Nam lập nghiệp. Nhận xét về đàn em, giọng ca say tình cho biết cô là người cực kỳ thông minh, tính cách cũng rất giống mình nên hai người rất hợp nhau. Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ cũng cho biết Đàm Vĩnh Hưng là người anh lớn, "chơi rất đẹp với các em".

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói chuyện 'anh em nương tựa' với Hà Hồ, chất vấn danh tính vị 'đại gia' đứng sau chiếc nhẫn kim cương giá trị - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Về chủ đề "anh em nương tựa" gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua. Được biết, sự việc bất đầu khi mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh thân mật giữa nữ ca sĩ Hiền Hồ và một vị đại gia U60. Tuy nhiên, trong khi nữ ca sĩ im lặng, âm thầm khóa các trang mạng xã hội thì vị đại gia này cho biết cả hai chỉ là "anh em họ nương tựa nhau".

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói chuyện 'anh em nương tựa' với Hà Hồ, chất vấn danh tính vị 'đại gia' đứng sau chiếc nhẫn kim cương giá trị - Ảnh 4
Hiền Hồ và 'anh họ nương tựa' - Ảnh: Internet

Mới đây, Hiền Hồ đã lên chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng và viết thư tay gửi đến FC của mình. Thế nhưng, sự việc vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   ca sĩ đàm vĩnh hưng Hồ Ngọc Hà Hiền Hồ

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