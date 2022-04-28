Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng về chuyện ly hôn với 'tình cũ U70', chốt hạ một câu khiến dân tình phải ngỡ ngàng

Thông tin Đàm Vĩnh Hưng ly hôn cùng người vợ hơn tuổi ở Mỹ, được giấu kín nhiều năm qua đã khiến cộng đồng mạng chú ý và quan tâm đặc biệt.

Vừa qua, thông tin Đàm Vĩnh Hưng ly hôn cùng người vợ hơn tuổi ở Mỹ đã khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ. Cụ thể, "ông hoàng nhac Việt" cùng bà xã doanh nhân đều đồng thuận ly hôn, cả hai không có con chung và tài sản phân chia nên các thủ tục được hoàn tất nhanh chóng. Chia sẻ về vấn đề này trên báo Thanh Niên, nam ca sĩ cho biết chuyện ly hôn là việc riêng tư và anh không phải tội phạm để phải lên tiếng. Anh cho biết: "Tôi không ăn cắp đồ nhà ai hay bị ai vu oan mà lên tiếng. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, những người cần biết thì sẽ biết. Tôi đến với khán giả bằng giọng hát và tài năng, chứ không đến với họ vì tôi có 3-4 đứa con, vì có 5-6 bà mẹ… .

Nam ca sĩ mong muốn khán giả dành sự quan tâm và yêu mến anh trên phương diện nghệ thuật hơn là săm soi chuyện đời tư. Nam ca sĩ bộc bạch: "Khi khán giả biết quá nhiều về nghệ sĩ, họ sẽ muốn biết thêm nhiều thứ khác nữa. Tôi thích họ tiếp tục và mãi mãi tò mò về tôi. Cứ để cho họ tò mò đi. Đó là cách tôi lựa chọn từ đầu. Tôi luôn muốn họ khó hiểu về tôi. Họ nói tôi gay cũng được, đàn ông cũng được, kiểu gì cũng được hết trơn. Họ có quyền nghĩ và nói. Còn tôi, tôi không thừa nhận gì hết, giữ im lặng trước khi luật sư tới". Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ Liên Phạm - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, "giọng ca Giã Từ" cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước việc công chúng ngày càng săm soi đời tư nghệ sĩ. Anh chia sẻ: "Công chúng phải tự văn minh lên một chút đi. Điều đó không làm Đàm Vĩnh Hưng hát tệ hơn hay là hay hơn. Khi quý vị đến phòng trà hay sân khấu nào, tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận của mình về mọi thứ. Những thứ tôi mang đến là đủ với số tiền quý vị bỏ ra, thậm chí dư luôn, hơn cả sự mong đợi.

Đàm Vĩnh Hưng cũng cảm thấy quyền tư đang bị xâm phạm nặng nề: "Tôi thấy quyền riêng tư ở Việt Nam đang bị xâm phạm rất nặng nề. Thứ nhất, luật pháp lỏng lẻo. Thứ hai, nhiều người coi thường pháp luật. Thứ ba, kiến thức luật pháp không có khiến nhiều người giỡn chơi, coi như không có gì. Tôi thấy đời tư của mình bị xâm phạm dã man. Ai cũng có cuộc sống riêng, nếu bị xâm phạm thì sẽ thế nào? Nếu bị như vậy, họ có cào cấu, đốt nhà người ta không?". Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy đời tư của mình bị xâm phạm - Ảnh: Internet Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng luôn muốn làm mới, đầu tư cho mình những sản phẩm riêng nên dù có ồn ào, mệt mỏi thế nào với những lùm xùm xảy ra thì mình vẫn có một góc riêng dành cho âm nhạc. Do vậy, trong tương lai, "ông hoàng nhạc Việt" sẽ ngày càng tiếp cận với nhiều dòng nhạc mới, tìm cho mình một hướng đi mới, không lặp lại chính bản thân.

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