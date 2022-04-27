Vướng 'kiếp nạn' sao kê, Đàm Vĩnh Hưng vẫn 'vỗ ngực' tuyên bố bản thân 'sạch sẽ', thừa nhận ồn ào với bà chủ Đại Nam là scandal chấn động nhất trong 25 năm làm nghề

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ gây chú ý về ồn ào từ thiện từng khiến cả cõi mạng tranh cãi.

Là một trong những cái tên liên tục bị réo tên trong chuỗi livestream của bà Phương Hằng hồi năm ngoái, Đàm Vĩnh Hưng trở thành nhân vật hứng chịu nhiều chỉ trích của CĐM. Tại thời điểm vướng vào ồn ào với nữ đại gia, cả hai bên nhiều lần đăng đàn tố nhau vô cùng gay gắt trên MXH. Bà Phương Hằng khẳng định nam ca sĩ "ăn chặn" tiền từ thiện. Còn Mr.Đàm lại khẳng định bản thân "cây ngay không sợ chết đứng", thậm chí còn ra kèo nóng trị giá bằng viên kim cương to nhất của bà chủ Đại Nam.

Mr. Đàm khẩu chiến bà Phương Hằng khi liên tục bị réo tên trong chuỗi livestream đấu tố - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau thời gian dài đứng trước mũi sào chỉ trích của CĐM, mọi việc đã bắt đầu xoay chuyển theo hướng tích cực hơn khi Đàm Vĩnh Hưng chính thức được "minh oan". Về phía nữ đại gia, bà cũng bị tạm giam để phục vụ điều tra. Trao đổi với Dân Trí về ồn ào từng gây bão cõi mạng, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, suốt hơn 25 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, đây là lần đầu tiên mà anh gặp một biến cố khinh khủng và ảnh hưởng lớn đến bản thân như vậy.

Nam ca sĩ vừa có màn trở lại sau nhiều ồn ào - Ảnh: Internet Nam ca sĩ bộc bạch: "Đây là biến cố lớn nhất trong 25 năm sự nghiệp của Hưng. Thế nhưng, thay vì sợ hãi, chưa bao giờ Hưng thấy bình an như thế! Ngay cả hôm nay, Hưng vẫn thoải mái như buổi sáng cách đây 5 tháng được làm việc trực tiếp với Công an TPHCM. Bởi vì Hưng biết rõ con số mình kêu gọi, toàn bộ giấy tờ vẫn còn ở đó. Đàm Vĩnh Hưng có thể vỗ ngực khẳng định xưa nay luôn sống rất đàng hoàng, sạch sẽ. Thậm chí, cuối tháng 8/2021, khi bị réo tên trong các buổi livestream tố mình "bỏ túi" 96,8 tỷ đồng, Hưng cũng không xem bất kỳ clip nào mà chỉ nhận thông tin từ quản lý". Chia sẻ thêm về lý do không đăng đàn giải thích, giọng ca "Anh lo cho em hết" khẳng định: "Thay vì cự cãi, Hưng chọn cách im lặng để giảm bớt tiêu cực cho mọi người. Tính cách Hưng trước giờ là thế, không có thói quen chia sẻ nỗi buồn, niềm đau cho bất kỳ ai". Nữ đại gia Phương Hằng và Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần đấu tố nhau trên MXH - Ảnh: Internet Được biết, sau khi vụ ồn ào từ thiện nổ ra, Đàm Vĩnh Hưng đã mất đi một bản hợp đồng trị giá hơn 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều mối quan hệ thân thiết của "ông hoàng nhạc Việt" cũng không còn nữa, nhiều trong số đó là các fan lâu năm, đã ở bên cạnh anh qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Hé lộ lý do thực sự khiến bà Phương Hằng 'quay xe, hủy kèo' với Đàm Vĩnh Hưng: Có liên quan đến lời hẹn 'gặp mặt' của 'em gái ruột'? Mới đây, nữ CEO Phương Hằng tiếp tục ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng bằng cách tuyên bố sẽ đến Đà Lạt. Vào chiều ngày 4/2, nữ đại gia thông báo đã tới Đà Lạt và thậm chí còn khoe ảnh check in cực kỳ ấn tượng tuy nhiên sau đó lại hủy kèo vô cùng đột ngột.

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