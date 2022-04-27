Vướng 'kiếp nạn' sao kê, Đàm Vĩnh Hưng vẫn 'vỗ ngực' tuyên bố bản thân 'sạch sẽ', thừa nhận ồn ào với bà chủ Đại Nam là scandal chấn động nhất trong 25 năm làm nghề

Hậu trường 27/04/2022 16:16

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ gây chú ý về ồn ào từ thiện từng khiến cả cõi mạng tranh cãi.

Là một trong những cái tên liên tục bị réo tên trong chuỗi livestream của bà Phương Hằng hồi năm ngoái, Đàm Vĩnh Hưng trở thành nhân vật hứng chịu nhiều chỉ trích của CĐM.

Tại thời điểm vướng vào ồn ào với nữ đại gia, cả hai bên nhiều lần đăng đàn tố nhau vô cùng gay gắt trên MXH. Bà Phương Hằng khẳng định nam ca sĩ "ăn chặn" tiền từ thiện. Còn Mr.Đàm lại khẳng định bản thân "cây ngay không sợ chết đứng", thậm chí còn ra kèo nóng trị giá bằng viên kim cương to nhất của bà chủ Đại Nam.

Dam Vinh Hung 1
Mr. Đàm khẩu chiến bà Phương Hằng khi liên tục bị réo tên trong chuỗi livestream đấu tố - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, sau thời gian dài đứng trước mũi sào chỉ trích của CĐM, mọi việc đã bắt đầu xoay chuyển theo hướng tích cực hơn khi Đàm Vĩnh Hưng chính thức được "minh oan". Về phía nữ đại gia, bà cũng bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Trao đổi với Dân Trí về ồn ào từng gây bão cõi mạng, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, suốt hơn 25 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, đây là lần đầu tiên mà anh gặp một biến cố khinh khủng và ảnh hưởng lớn đến bản thân như vậy.

Dam Vinh Hung 2
Nam ca sĩ vừa có màn trở lại sau nhiều ồn ào - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ bộc bạch: "Đây là biến cố lớn nhất trong 25 năm sự nghiệp của Hưng. Thế nhưng, thay vì sợ hãi, chưa bao giờ Hưng thấy bình an như thế!

Ngay cả hôm nay, Hưng vẫn thoải mái như buổi sáng cách đây 5 tháng được làm việc trực tiếp với Công an TPHCM. Bởi vì Hưng biết rõ con số mình kêu gọi, toàn bộ giấy tờ vẫn còn ở đó.

Đàm Vĩnh Hưng có thể vỗ ngực khẳng định xưa nay luôn sống rất đàng hoàng, sạch sẽ. Thậm chí, cuối tháng 8/2021, khi bị réo tên trong các buổi livestream tố mình "bỏ túi" 96,8 tỷ đồng, Hưng cũng không xem bất kỳ clip nào mà chỉ nhận thông tin từ quản lý".

Chia sẻ thêm về lý do không đăng đàn giải thích, giọng ca "Anh lo cho em hết" khẳng định: "Thay vì cự cãi, Hưng chọn cách im lặng để giảm bớt tiêu cực cho mọi người. Tính cách Hưng trước giờ là thế, không có thói quen chia sẻ nỗi buồn, niềm đau cho bất kỳ ai".

Dam Vinh Hung 3
Nữ đại gia Phương Hằng và Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần đấu tố nhau trên MXH - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi vụ ồn ào từ thiện nổ ra, Đàm Vĩnh Hưng đã mất đi một bản hợp đồng trị giá hơn 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều mối quan hệ thân thiết của "ông hoàng nhạc Việt" cũng không còn nữa, nhiều trong số đó là các fan lâu năm, đã ở bên cạnh anh qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Hé lộ lý do thực sự khiến bà Phương Hằng 'quay xe, hủy kèo' với Đàm Vĩnh Hưng: Có liên quan đến lời hẹn 'gặp mặt' của 'em gái ruột'?

Hé lộ lý do thực sự khiến bà Phương Hằng 'quay xe, hủy kèo' với Đàm Vĩnh Hưng: Có liên quan đến lời hẹn 'gặp mặt' của 'em gái ruột'?

Mới đây, nữ CEO Phương Hằng tiếp tục ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng bằng cách tuyên bố sẽ đến Đà Lạt. Vào chiều ngày 4/2, nữ đại gia thông báo đã tới Đà Lạt và thậm chí còn khoe ảnh check in cực kỳ ấn tượng tuy nhiên sau đó lại hủy kèo vô cùng đột ngột.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng bà Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng từ thiện

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?