Vừa nhận phán quyết ly hôn với vợ U70, Đàm Vĩnh Hưng đã vội tung ảnh 'kề môi' bên hotgirl nhỏ tuổi

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng tung loạt ảnh thân mật, tình tứ cùng hot tiktoker kèm theo nhiều câu thả thính "chất phát ngất" thu hút nhiều sự chú ý.

Vừa qua, nhiều thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho biết theo kết luận của tòa án tại Mỹ, cuộc hôn nhân hợp pháp giữa Đàm Vĩnh Hưng và bầu show hải ngoại nổi tiếng Liên Phạm đã chính thức kết thúc gây nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, liên quan đến vụ ly hôn này, cả nam ca sĩ và vợ cũ đều không có phát ngôn hay động thái chính thức nào. Cuộc ly hôn giữa Đàm Vĩnh Hưng với vợ bầu show nổi tiếng từng gây không ít xôn xao dư luận - Ảnh: Internet Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng còn đánh dấu sự quay trở lại đường đua âm nhạc bằng một MV ca nhạc lấy bối cảnh xưa được đầu tư chỉn chu với tựa đề "Anh lo cho em hết". Đáng chú ý, trong MV mới này, "ông hoàng nhạc việt" có sự kết hợp vô cùng bất ngờ với nữ tiktoker trẻ được dân mạng ưu ái gọi là “Lisa Việt Nam” với nhiều phân đoạn nóng bỏng.

Đàm Vĩnh Hưng tung MV mới cùng thời điểm với phán quyết ly hôn của tòa - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, để quảng bá cho sản phẩm mới, Đàm Vĩnh Hưng tung loạt ảnh thân mật, tình tứ cùng hot tiktoker CiiN trong MV kèm theo nhiều câu thả thính từ lời bài hát. Trong bức ảnh chụp, giọng ca "Nửa vầng trăng" diện vest trắng lịch lãm, hóa thân vào một tay chơi chính hiệu theo đuổi một cô ca sĩ kiêu kỳ. Chia sẻ về màn trở lại này, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bản thân không bao giờ "ăn mày quá khứ" mà luôn muốn làm mới cho những sản phẩm của mình. Tuy nhiên, được biết, thời gian ra mắt MV cũng trùng hợp với thời điểm nhận được phán quyết của tòa án tại Mỹ về cuộc ly hôn với vợ cũ Liên Phạm.

Đàm Vĩnh Hưng 'đốt mắt' khán giả với nhiều phân cảnh nóng bỏng bên hotgirl nhỏ tuổi - Ảnh: FBNV Cụ thể, theo kết luận của tòa án tại Mỹ, sau 8 tháng nhận đơn do Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần vắng mặt và không có bất cứ phản đối nào về đơn ly hôn. Do vậy, cuộc hôn nhân hợp pháp giữa nam ca sĩ với bầu show Liên Phạm chính thức kết thúc vào tháng 04/2022. Trước đó, cư dân mạng cũng được một phen xôn xao trước hình ảnh đơn ly hôn của Đàm Vĩnh Hưng và bà Liên Phạm bị rò rỉ trên mạng xã hội. Theo như thông tin được thể hiện trên đơn ly hôn, được biết cả hai không có con chung và không phân chia tài sản. Cuộc hôn nhân bí mật của cặp đôi đã kéo dài 17 năm trước khi "đường ai nấy đi".

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