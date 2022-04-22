Theo tuyên bố mới đây nhất của Tòa án Mỹ, cuộc hôn nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm sẽ chính thức chấm dứt sau gần 18 năm mặn nồng.

Thanh Niên đưa tin, Tòa thượng thẩm quận Cam (California, Hoa Kỳ) chi nhánh luật sư gia đình vừa qua đã đưa ra phán quyết cuối cùng về cuộc hôn nhân của Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Kim Liên sau gần 8 tháng nhận đơn.

Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm chính thức ly hôn - Ảnh: Thanh Niên

Dựa trên thông tin trong hồ sơ của Tòa thượng thẩm quận Cam, cuộc hôn nhân của bà Lien Jackie Pham (Liên Phạm) và ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đã chính thức hợp pháp vào đầu tháng 4/2022.

Trong suốt gần 8 tháng kể từ khi đơn ly hôn được bà Liên Phạm nộp ra tòa, Đàm Vĩnh Hưng đã liên tục vắng mặt. Bên cạnh đó, phía bà Liên Phạm cũng đã nộp giấy chứng nhận tống đạt hồ sơ đến Đàm Vĩnh Hưng, giữa cả hai cũng không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, nên cuối cùng tòa án đã phải ra phán quyết khiếm diện, cả hai chính thức ly hôn theo yêu cầu của bên nguyên đơn.

Sau khi ly hôn, cặp đôi vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối phương - Ảnh: Internet

Bà Liên Phạm và Đàm Vĩnh Hưng đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và chính thức ly thân vào ngày 22/2/2018. Vào tháng 8 cùng năm, nữ bầu show đã chính thức nộp đơn xin ly hôn, cả hai không có con chung và cũng không xảy ra tranh chấp tài sản nào.

Tuy đã ly hôn nhưng cả Đàm Vĩnh Hưng và bà Liên Phạm đều cư xử văn minh khi nhắc đến nhau, thậm chí còn từng hợp tác bình thường. Điều này khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì ít cặp đôi nào có thể "hòa thuận" đến vậy sau ly hôn.

Đàm Vĩnh Hưng thiệt hại 40 tỷ đồng, bị 'fan ruột' quay lưng và tổn thương cùng cực vì ồn ào quyên góp từ thiện Trong suốt hơn 2 thập kỷ làm nghề, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định ồn ào từ thiện vừa qua chính là biến cố khiến nam ca sĩ bị thiệt hại nặng nề nhất cả về mặt hình ảnh lẫn tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-dam-vinh-hung-chinh-thuc-doc-than-cuoc-hon-nhan-voi-bau-show-tai-my-ket-thuc-tu-day-463939.html