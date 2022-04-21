Đàm Vĩnh Hưng thiệt hại 40 tỷ đồng, bị 'fan ruột' quay lưng và tổn thương cùng cực vì ồn ào quyên góp từ thiện

Hậu trường 21/04/2022 15:16

Trong suốt hơn 2 thập kỷ làm nghề, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định ồn ào từ thiện vừa qua chính là biến cố khiến nam ca sĩ bị thiệt hại nặng nề nhất cả về mặt hình ảnh lẫn tài sản.

Là một trong những cái tên chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi chuỗi livestream của bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng cho biết danh tiếng của anh đã bị "hiểu lầm" nghiêm trọng. Bên cạnh scandal "từ trên trời rơi xuống" trên, nam ca sĩ cũng liên tục vướng vào loạt tin đồn không căn cứ như bị hành hung, cấm xuất cảnh,...

dam vinh hung 1
Đàm Vĩnh Hưng là một trong những người bị bà Phương Hằng nhắc tên nhiều nhất trong các buổi livestream của mình - Ảnh: Internet

Tuy mọi việc đã bắt đầu xoay chuyển theo hướng tích cực hơn khi Đàm Vĩnh Hưng chính thức được "minh oan" và bà Phương Hằng bị tạm giam để phục vụ điều tra vào cuối tháng 3/2022, nhưng nam ca sĩ cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian dài tên tuổi bị gắn liền với những điều tiếng xấu.

Trao đổi với Dân Trí mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, suốt hơn 25 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, đây là lần đầu tiên mà anh gặp một biến cố khiến cho hình ảnh của anh bị "hiểu sai" đến vậy. Không những hình ảnh mà nhiều mối quan hệ lẫn tài sản của nam ca sĩ cũng sụt giảm không kém.

dam vinh hung 2
Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại nói về ồn ào từ thiện vừa qua - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, sau khi vụ ồn ào từ thiện nổ ra, Đàm Vĩnh Hưng đã mất đi một bản hợp đồng trị giá hơn 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều mối quan hệ thân thiết của nam ca sĩ cũng không còn nữa, nhiều trong số đó là các fan lâu năm, đã ở bên cạnh anh qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi trải qua giai đoạn"sóng gió" này, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh vô cùng đau lòng, tổn thương khi các khán giả đã "bị dẫn dắt" và nghi ngờ vào những hoạt động thiện nguyện mà anh cùng các đồng nghiệp khác như Thủy Tiên, Hoài Linh,... làm từ trái tim. Mỗi, khi đọc các bình luận mạt sát và chửi rủa trên MXH, nam ca sĩ đều tự chất vấn bản thân mình rằng anh đã sai ở đâu khi tất cả việc làm đều mang ý nghĩa tốt đẹp.

dam vinh hung 3
Đàm Vĩnh Hưng không hề oán trách công chúng sau loạt ồn ào vừa qua - Ảnh: Internet

Tuy vậy, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, anh có thể hiểu được vì sao công chúng lại tin vào những lời "vu oan" kia. Nam ca sĩ cho rằng, chuyện khán giả bị dẫn dắt là hoàn toàn bình thường vì không ai có thể không cảm thấy hoang mang khi đối diện với một thông tin bị lặp đi lặp lại suốt cả năm trời từ một người có tiếng nói trên MXH.

Đàn em 'vén màn' con người thật của Đàm Vĩnh Hưng, tiết lộ điều ít ai biết gây ngỡ ngàng

Đàn em 'vén màn' con người thật của Đàm Vĩnh Hưng, tiết lộ điều ít ai biết gây ngỡ ngàng

Vừa qua, một đoạn clip cho thấy con người thật của Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng từ thiện

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?