Đàm Vĩnh Hưng tái xuất rầm rộ hậu lùm xùm từ thiện, khoe loạt ảnh hậu trường đẹp như mơ, nhưng lại khiến netizen tá hỏa vì hôn tới tấp một nam rapper

Hậu trường 14/04/2022 20:56

Trong hậu trường sản phẩm mới, Đàm Vĩnh Hưng đã có hành động thân mật với nam rapper trẻ.

Sau nhiều ngày nhá hàng, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức công bố dự án mới mang tên “Anh lo cho em hết” với sự xuất hiện của những cái tên được giới trẻ yêu thích như Ricky Star, CiiN, Vũ Hà,…cùng nhiều tiktoker nổi tiếng.

Đàm Vĩnh Hưng tái xuất rầm rộ hậu lùm xùm từ thiện, khoe loạt ảnh hậu trường đẹp như mơ, nhưng lại khiến netizen tá hỏa vì hôn tới tấp một nam rapper - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị cho ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc - Ảnh: FBNV

MV mới của Mr. Đàm gây tò mò từ khi công bố tạo hình của các nhân vật, kèm đoạn nhạc bắt tai. Đây là dự án được giọng ca “Say tình” ấp ủ suốt 2 năm qua, và nhiều lần phải hoãn lại vì dịch bệnh. Sản phẩm lần này cũng được xem là màn trở lại của nam ca sĩ sau loạt lùm xùm đấu tố từ thiện.

Đàm Vĩnh Hưng tái xuất rầm rộ hậu lùm xùm từ thiện, khoe loạt ảnh hậu trường đẹp như mơ, nhưng lại khiến netizen tá hỏa vì hôn tới tấp một nam rapper - Ảnh 2
Sản phẩm này quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Mới đây, một đoạn clip hậu trường liên quan đến MV ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được đăng tải và gây nhiều chú ý trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên sự chú ý của khán giả lại nhắm vào hành động mà nam ca sĩ dành cho rapper trẻ Ricky Star.

Đàm Vĩnh Hưng tái xuất rầm rộ hậu lùm xùm từ thiện, khoe loạt ảnh hậu trường đẹp như mơ, nhưng lại khiến netizen tá hỏa vì hôn tới tấp một nam rapper - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng dành tình cảm đặc biệt cho Ricky Star - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, giọng ca “Sao anh chưa về nhà” cũng tham gia vào dự án lần này. Trong nhiều set quay, tiền bối tỏ ra vô cùng thân thiện và thoải mái với hậu bối. Thậm chí, nam ca sĩ còn liên tục hôn vào má Ricky Star khiến nam rapper không khỏi ngượng ngùng.

Đàm Vĩnh Hưng tái xuất rầm rộ hậu lùm xùm từ thiện, khoe loạt ảnh hậu trường đẹp như mơ, nhưng lại khiến netizen tá hỏa vì hôn tới tấp một nam rapper - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng liên tục hôn vào má hậu bối - Ảnh chụp màn hình

Chưa biết vai trò của Ricky Star trong dự án lần này là gì, nhưng hành động của Đàm Vĩnh Hưng dành cho anh chàng đã khiến nhiều khán giả tò mò. Bởi đây có lẽ là một trong những nam nghệ sĩ trẻ hiếm hoi được Đàm Vĩnh Hưng công khai "thân mật" đến vậy.

Sản phẩm dự kiến ra mắt vào tối 22/4/2022. Fan hâm mộ tiếp tục mong chờ thông tin tiếp theo về sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ.

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Từ khóa:   đàm vĩnh hưng ricky star vbiz

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