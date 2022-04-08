Đàm Vĩnh Hưng 'nóng mặt' vì tiếp tục bị hiểu lầm 'tự vỗ ngực xưng tên Ông hoàng nhạc Việt', tiết lộ luôn uẩn khúc phía sau

Hậu trường 08/04/2022 09:36

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đoạn clip nói lên bức xúc về việc khiến khán giả hiểu nhầm suốt hàng chục năm qua.

Từ trước đến nay, Đàm Vĩnh Hưng vẫn được người hâm mộ ưu ái đặt cho mệnh danh là “ông hoàng nhạc Việt”. Tuy nhiên, danh xưng này kéo theo không ít những phiền toái vì nhiều người mỉa mai, chế giễu là nam ca sĩ “không biết tự lượng sức mình”, “ảo tưởng”.

Liên quan đến sự việc này, tối 7/4, Đàm Vĩnh Hưng lần nữa bày tỏ bức xúc kèm theo sự chán nản khi chia sẻ đoạn clip nói rõ về danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” này. Trong video, Đàm Vĩnh Hưng giải thích cặn kẽ nguồn cơn có danh xưng “ông hoàng nhạc Việt”.

Đàm Vĩnh Hưng 'nóng mặt' vì tiếp tục bị hiểu lầm 'tự vỗ ngực xưng tên Ông hoàng nhạc Việt', tiết lộ luôn uẩn khúc phía sau - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng bức xúc khẳng định: 'Không tự vỗ ngực xưng tên' - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, năm 2007, Mr. Đàm tổ chức show “Thương hoài ngàn năm” và trình diễn các ca khúc nhạc xưa. Tuy nhiên, thời điểm đó, nam ca sĩ vốn đang ghi dấu ấn bởi nhiều ca khúc nhạc trẻ nên đêm diễn này lại càng gây chú ý hơn. Sau lần đó, anh được xem như người có công giúp bolero hồi sinh tại Việt Nam.

Show diễn này như một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng và được báo chí, người trong nghề đánh giá rất cao. Sau đó, một bài báo để tiêu đề là “Quý ông nhạc Việt đã xuất hiện” và từ đây, danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” bắt đầu ra đời để tránh trùng lặp. Đến bây giờ Mr. Đàm cũng không biết ai là người đầu tiên dùng biệt danh này để đặt cho anh. Đàm Vĩnh Hưng giải thích trong video:

“Chắc họ thấy trước 1975 có ông vua đĩa nhựa, hoàng đế bolero,… cuối cùng họ tự nghĩ ra ông hoàng nhạc Việt. Vì mình chuyên hát nhạc Việt thôi mà, hát cũng khá ổn. Hưng hát đủ loại nhạc trên đời, họ thấy Hưng có thể khống chế, hát hết các thể loại nhạc đó nên đặt cho danh xưng đó… Nếu anh chị em báo chí nào đã gọi Hưng bằng danh xưng đó làm ơn hãy cho Hưng biết. Đây là lần thứ n Hưng giải thích về chuyện này rồi… Hưng khẳng định lại lần nữa, Hưng không tự xưng tên hay gọi mình là ông hoàng nhạc Việt”. 

Dưới phần bình luận, người hâm mộ để lại lời động viên thần tượng và khuyên anh đừng để ý đến những chỉ trích tiêu cực. Đồng thời, họ cũng khẳng định danh xưng đó không quan trọng mà họ chỉ nhìn vào sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ.

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