Trong ngày vui của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà có động thái bị nghi 'mỉa mai' bà Phương Hằng

Trong buổi họp báo ra mắt MV mới của Đàm Vĩnh Hưng mới đây, cư dân mạng hiện đang xôn xao trước những chi tiết được cho là ám chỉ nữ đại gia Bình Dương.

Mới đây, ngay trên sân khấu họp báo ra mắt MV mới của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà đã giả gái và thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Có thể thấy trong ảnh, nam ca sĩ xuất hiện với tạo hình một tú bà ranh mãnh, ánh mắt đầy sự toan tính, xéo sắc. Song, đáng chú ý nhất chính là việc nhiều người cho rằng đoạn độc thoại của Vũ Hà chính là để "cà khịa" bà Phương Hằng sau loạt lùm xùm từ thiện với các sao Việt.

Cụ thể, Vũ Hà đã liên tục hỏi khán giả: "Em đẹp không quý vị?", đây là câu nói quen thuộc trong các buổi phát sóng trực tiếp của nữ đại gia.

Vũ Hà xuất hiện trên sân khấu họp báo ra mắt MV mới của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Vũ Hà và các diễn viên phụ liên tục nhắc lại câu "nói có sách, mách có chứng" như một lời nhắc về những vụ đấu tố bằng giấc mơ của "bà trùm Đại Nam". Đồng thời, nam ca sĩ không ngần ngại tiết lộ tên của nữ ca sĩ trong vở kịch của mình là Trung Thu Hằng Mon khiến cư dang mạng còn chắc chắn rằng nam ca sĩ đang cố ý ám chỉ đến nữ đại gia.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng đây là động thái này vốn dĩ xuất phát kể từ khi bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng từng có những cuộc "đấu tố" ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng trong thời giàn qua, Vũ Hà được cho là có những động thái đứng về phía Mr. Đàm.

Vũ Hà từng đăng ảnh hóa trang thành nữ và trang điểm giống với nữ đại gia - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên trang cá nhân, Vũ Hà đã từng đăng tải loạt ảnh giả gái với lối trang điểm và nốt ruồi gần miệng rất giống nữ CEO. Anh viết: "Em đẹp không quý vị?".

Chính vì vậy, cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao trước những động thái của Vũ Hà trong thời điểm nhạy cảm về nhân vật được cho là có liên quan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-ngay-vui-cua-dam-vinh-hung-vu-ha-co-dong-thai-bi-nghi-mia-mai-ba-phuong-hang-464027.html