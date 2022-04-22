Liên quan đến vụ đôi vợ chồng tử vong bên 2 đứa trẻ đói lả suốt 3 ngày, Hoa hậu Phương Lê đã đưa ra quyết định nhận nuôi các bé trong vòng 1 phút.

Liên quan đến vụ đôi vợ chồng tử vong bên 2 đứa trẻ đói lả suốt 3 ngày khiến dư luận xôn xao vừa qua, Hoa Hậu Phương Lê đã đến tận nơi ngỏ lời nhận nuôi hai bé đến khi lên Đại học sau khi biết được hoàn cảnh. Khi nhận được sự giúp đỡ, ông bà của hai bé đã vui vẻ nhận lời. Chia sẻ với Sức khỏe và Đời sống, là mẹ của 3 cô công chúa, Hoa hậu Quý bà Hoà bình Thế giới 2017 thấu hiểu hơn ai hết sự thiệt thòi của các bé và đã đưa ra quyết định trong vòng 1 phút. Cụ thể, để hỗ trợ gia đình, trước mắt "bà mẹ 3 con" sẽ lo liệu cho 2 bé chi phí ăn uống. Khi các bé đi học, sẽ hỗ trợ tiền học, phương tiện di chuyển như xe đạp, xe máy...

Cô cho biết: "Chị sẽ lo cho các bé đến đại học, chính thức trưởng thành. Do không có ở quê nên toàn bộ 100% chi phí sẽ được chị gửi về cho ông bà và thông qua chính quyền địa phương giúp các bé có cuộc sống ổn định hơn". Hoa Hậu Phương Lê nhận nuôi, lo ăn học cho hai cháu bé đến khi trưởng thành - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, về vấn đề sức khỏe trước mắt của các bé, Hoa Hậu Phương Lê đã đề nghị ông Nhiều đưa các bé lên TP.HCM thăm khám và sẽ hỗ trợ, chăm lo chu đáo. Nàng hậu chia sẻ thêm: "Còn nhỏ nhưng các con bỗng rơi vào cảnh mồ côi, thương lắm! con đường trưởng thành của các con cũng còn dài lắm. Chị luôn suy nghĩ và mong muốn tất cả những người lớn cũng suy nghĩ như chị dù con ai cũng kệ, tất cả các bé chưa đủ 18 tuổi đều là con của mình".

Hai bé M.T (7 tuổi), M.P (3 tuổi) hiện đang được ông bà nội Nguyễn Văn Nhiều (71 tuổi, ở ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ông bà đều đã già yếu. Vì vậy, vấn đề chị Phương lưu tâm nhất là con đường khôn lớn và tương lai của 2 bé khi cha mẹ không còn. Hai bé được ông bà nội nuôi dưỡng sau bkhi cha mẹ tự tử - Ảnh: Tổ Quốc Trước đó, theo Tổ Quốc đưa tin, vào sáng 14/4, người dân phát hiện căn nhà của anh N.T.Đ. (34 tuổi) và vợ T.T.K.C. (35 tuổi) đóng kín cửa suốt nhiều ngày nên đã tiếp cận hiện trường thì tá hỏa phát hiện vợ chồng anh Đ. đã tử vong, thi thể đã bốc mùi. Bên cạnh 2 vợ chồng có 2 bé gái đói lả nên vội vàng đưa đi cấp cứu. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy 2 nạn nhân tử vong là do tự tử, điều tra cho biết gia đình có số tiền nợ khoảng 500 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự việc này.

Thông tin MỚI vụ cặp vợ chồng tử vong trong căn nhà đóng kín cửa: Nợ nửa tỷ đồng, cho cả 2 con uống thuốc an thần tự tử cùng nhưng bất thành Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc hai vợ chồng trẻ được phát hiện tử vong trong căn nhà đóng kín cửa ở khu dân cư ở xã Long Đức (TP.Trà Vinh).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-phuong-le-nhan-nuoi-hai-be-gai-tung-doi-la-ben-thi-the-cha-me-toi-se-bao-tro-toan-bo-chi-phi-an-hoc-cho-cac-con-toi-dai-hoc-463919.html