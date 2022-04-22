Hoa Hậu Phương Lê nhận nuôi hai bé gái từng đói lả bên thi thể cha mẹ: 'Tôi sẽ bảo trợ toàn bộ chi phí ăn học cho các con tới đại học'

Hậu trường 22/04/2022 16:10

Liên quan đến vụ đôi vợ chồng tử vong bên 2 đứa trẻ đói lả suốt 3 ngày, Hoa hậu Phương Lê đã đưa ra quyết định nhận nuôi các bé trong vòng 1 phút.

Liên quan đến vụ đôi vợ chồng tử vong bên 2 đứa trẻ đói lả suốt 3 ngày khiến dư luận xôn xao vừa qua, Hoa Hậu Phương Lê đã đến tận nơi ngỏ lời nhận nuôi hai bé đến khi lên Đại học sau khi biết được hoàn cảnh. Khi nhận được sự giúp đỡ, ông bà của hai bé đã vui vẻ nhận lời.

Chia sẻ với Sức khỏe và Đời sống, là mẹ của 3 cô công chúa, Hoa hậu Quý bà Hoà bình Thế giới 2017 thấu hiểu hơn ai hết sự thiệt thòi của các bé và đã đưa ra quyết định trong vòng 1 phút. Cụ thể, để hỗ trợ gia đình, trước mắt "bà mẹ 3 con" sẽ lo liệu cho 2 bé chi phí ăn uống. Khi các bé đi học, sẽ hỗ trợ tiền học, phương tiện di chuyển như xe đạp, xe máy...

Cô cho biết: "Chị sẽ lo cho các bé đến đại học, chính thức trưởng thành. Do không có ở quê nên toàn bộ 100% chi phí sẽ được chị gửi về cho ông bà và thông qua chính quyền địa phương giúp các bé có cuộc sống ổn định hơn".

hoa hau phuong le
Hoa Hậu Phương Lê nhận nuôi, lo ăn học cho hai cháu bé đến khi trưởng thành - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, về vấn đề sức khỏe trước mắt của các bé, Hoa Hậu Phương Lê đã đề nghị ông Nhiều đưa các bé lên TP.HCM thăm khám và sẽ hỗ trợ, chăm lo chu đáo. Nàng hậu chia sẻ thêm: "Còn nhỏ nhưng các con bỗng rơi vào cảnh mồ côi, thương lắm! con đường trưởng thành của các con cũng còn dài lắm. Chị luôn suy nghĩ và mong muốn tất cả những người lớn cũng suy nghĩ như chị dù con ai cũng kệ, tất cả các bé chưa đủ 18 tuổi đều là con của mình".

Hai bé M.T (7 tuổi), M.P (3 tuổi) hiện đang được ông bà nội Nguyễn Văn Nhiều (71 tuổi, ở ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ông bà đều đã già yếu. Vì vậy, vấn đề chị Phương lưu tâm nhất là con đường khôn lớn và tương lai của 2 bé khi cha mẹ không còn.

hoa hau phuong le 1
Hai bé được ông bà nội nuôi dưỡng sau bkhi cha mẹ tự tử - Ảnh: Tổ Quốc

 

Trước đó, theo Tổ Quốc đưa tin, vào sáng 14/4, người dân phát hiện căn nhà của anh N.T.Đ. (34 tuổi) và vợ T.T.K.C. (35 tuổi) đóng kín cửa suốt nhiều ngày nên đã tiếp cận hiện trường thì tá hỏa phát hiện vợ chồng anh Đ. đã tử vong, thi thể đã bốc mùi. Bên cạnh 2 vợ chồng có 2 bé gái đói lả nên vội vàng đưa đi cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy 2 nạn nhân tử vong là do tự tử, điều tra cho biết gia đình có số tiền nợ khoảng 500 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự việc này.

Thông tin MỚI vụ cặp vợ chồng tử vong trong căn nhà đóng kín cửa: Nợ nửa tỷ đồng, cho cả 2 con uống thuốc an thần tự tử cùng nhưng bất thành

Thông tin MỚI vụ cặp vợ chồng tử vong trong căn nhà đóng kín cửa: Nợ nửa tỷ đồng, cho cả 2 con uống thuốc an thần tự tử cùng nhưng bất thành

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc hai vợ chồng trẻ được phát hiện tử vong trong căn nhà đóng kín cửa ở khu dân cư ở xã Long Đức (TP.Trà Vinh).

Xem thêm
Từ khóa:   tử tự trốn nợ đôi vợ chồng tử vong hoa hậu Phương Lê

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?