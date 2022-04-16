Diễn biến MỚI về vụ nữ sinh lớp 10 ở Huế bị bạn đánh chấn động não, nhập viện

Xã hội 16/04/2022 12:35

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hương Trà (tỉnh TT-Huế) bị đánh chấn động não, cơ quan công an địa phương hiện vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh chấn động não gây xôn xao dư luận vừa qua, vào ngày 16/4, theo chia sẻ thông tin từ Tiền Phong, thầy giáo Lê Thân - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế), cho biết, sau một thời gian nghỉ học do bị bạn cùng trường đánh, nữ sinh L.T.Y.N (ngụ tại Hương Trà) đã quay lại lớp học tập bình thường.

Bên cạnh đó, đối với nữ sinh L.N.Q.T - người dùng mũ đánh nữ sinh N. hiện đã nghỉ học. Thầy Thân cho hay: "Từ khi sự việc xảy ra đến nay, cơ quan công an cùng với nhà trường đã phối hợp để làm rõ. Trường đã đến thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh. Mặt khác, nhà trường đã nhiều lần tìm cách liên hệ phụ huynh và cả học sinh T. để vận động cháu đi học trở lại, tuy nhiên, tất đều không đạt kết quả như mong muốn. Cơ quan công an hiện tiếp tục xác minh, làm rõ về vụ việc nữ sinh hành hung bạn".

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Tâm lý của nạn nhân đã ổn định và đi học trở lại - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, vào ngày 6/3, cháu Nh. nhận được tin nhắn của bạn cùng trường là L.N.Q.T. (học sinh lớp 10B3) hẹn gặp nhau ở Công viên Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nói chuyện. Khi cháu N. đến gặp tại công viên thì bất ngờ bị T. lao vào đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm. Chưa dừng lại, đến trưa hôm sau ngày 7/3, trên đường đi học về, cháu Nh. tiếp tục bị Tr. cùng đám bạn chặn đường dùng mũ bảo hiểm đánh chảy máu ở đầu.

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Nữ sinh N. bị bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm hành hung gây chấn động não phải điều trị mất gần nửa tháng - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi sự việc xảy ra, bà X. cho biết con gái mình rơi vào tâm trạng hoảng loạn, lo sợ và không muốn đến trường.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà, trước khi sự việc xảy ra, cháu T. có biểu hiện trầm cảm nên gia đình xin nhà trường cho cháu nghỉ một thời gian để đi chữa bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ đề nghị cho cháu đi học lại vì nếu nghỉ dài ngày, bệnh tình của cháu có thể trở nặng thêm. Vì vậy, nhà trường đồng ý cho cháu quay trở lại trường sau khi nhận được đơn của phụ huynh.

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