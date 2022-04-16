Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh chấn động não gây xôn xao dư luận vừa qua, vào ngày 16/4, theo chia sẻ thông tin từ Tiền Phong, thầy giáo Lê Thân - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế), cho biết, sau một thời gian nghỉ học do bị bạn cùng trường đánh, nữ sinh L.T.Y.N (ngụ tại Hương Trà) đã quay lại lớp học tập bình thường.

Bên cạnh đó, đối với nữ sinh L.N.Q.T - người dùng mũ đánh nữ sinh N. hiện đã nghỉ học. Thầy Thân cho hay: "Từ khi sự việc xảy ra đến nay, cơ quan công an cùng với nhà trường đã phối hợp để làm rõ. Trường đã đến thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh. Mặt khác, nhà trường đã nhiều lần tìm cách liên hệ phụ huynh và cả học sinh T. để vận động cháu đi học trở lại, tuy nhiên, tất đều không đạt kết quả như mong muốn. Cơ quan công an hiện tiếp tục xác minh, làm rõ về vụ việc nữ sinh hành hung bạn".