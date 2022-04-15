Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 8 ở Sơn La: Hết tiền 'mua thuốc', lang thang trên đường tìm kiếm nạn nhân

Xã hội 15/04/2022 16:23

Liên quan đến vụ sát hại nam sinh lớp 8 để cướp xe máy, tại cơ quan công an, Lò Mạnh Cường khai nhận, sáng 4/4, do không có tiền mua ma túy, Cường nảy sinh ý định cướp tài sản nên lang thang trên đường để tìm nạn nhân cướp tài sản.

Liên quan đến vụ sát hại nam sinh lớp 8 để cướp xe máy, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sáng 15/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lò Mạnh Cường (19 tuổi, ở Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 8 ở Sơn La: Hết tiền 'mua thuốc', lang thang trên đường tìm kiếm nạn nhân - Ảnh 1
Lò Mạnh Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại cơ quan công an, Lò Mạnh Cường khai nhận, sáng 4/4, do không có tiền mua ma túy, Cường nảy sinh ý định cướp tài sản nên lang thang trên đường để tìm nạn nhân cướp tài sản.

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, Cường phát hiện em V. đang đi học về bằng xe máy ở khu vực hỏm Buôm Hậu, bản Lù, xã Chiềng Lương.

Cường vẫy xin đi nhờ xe, sau đó sử dụng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng nạn nhân. Em V. ngã xe máy và bỏ chạy xuống vườn mía cạnh đường thì ngã gục và tử vong sau đó.

Cường lấy xe máy của V. đi đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn bán xe được 1 triệu đồng cho một tiệm xe máy rồi tìm mua ma túy sử dụng.

Đến ngày 5/4, Cường được đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La cai nghiện ma túy bắt buộc.

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 8 ở Sơn La: Hết tiền 'mua thuốc', lang thang trên đường tìm kiếm nạn nhân - Ảnh 2
Do không có tiền mua ma túy, Cường nảy sinh ý định cướp tài sản - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, ngày 11/4, người dân đi chặt mía thì phát hiện thi thể cháu V. ở nương mía, cách mặt đường khoảng 50 m, trên người có nhiều vết đâm. Qua xác minh, nạn nhân là Hà Văn V (sinh năm 2008, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn), hiện đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Chiềng Lương, huyện Mai Sơn.

Theo nguồn tin từ Sức khỏe và Đời sống, một tuần trước đó, V đi học tại Trường THCS Chiềng Lương sau đó không trở về nhà, gia đình đã tự tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Kết quả xem xét hiện trường nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Công an huyện Mai Sơn đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La tiến hành điều tra, làm rõ. 

Đang nói chuyện với vợ, người đàn ông bất ngờ nhảy qua lan can ở sân bay Đà Nẵng, nằm ngửa bất động trên nóc ô tô

Đang nói chuyện với vợ, người đàn ông bất ngờ nhảy qua lan can ở sân bay Đà Nẵng, nằm ngửa bất động trên nóc ô tô

Khi đến sảnh ga đi, cửa D1 của sân bay, 2 vợ chồng đang nói chuyện thì anh V.V.H. (32 tuổi, trú TP.HCM) bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 rơi trúng xe ô tô đỗ bên dưới.

Xem thêm
Từ khóa:   giết hại nam sinh lớp 8 giết nam sinh lớp 8 giết người cướp xe

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?