Liên quan đến vụ sát hại nam sinh lớp 8 để cướp xe máy, tại cơ quan công an, Lò Mạnh Cường khai nhận, sáng 4/4, do không có tiền mua ma túy, Cường nảy sinh ý định cướp tài sản nên lang thang trên đường để tìm nạn nhân cướp tài sản.

Liên quan đến vụ sát hại nam sinh lớp 8 để cướp xe máy, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sáng 15/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lò Mạnh Cường (19 tuổi, ở Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Lò Mạnh Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi Trẻ Tại cơ quan công an, Lò Mạnh Cường khai nhận, sáng 4/4, do không có tiền mua ma túy, Cường nảy sinh ý định cướp tài sản nên lang thang trên đường để tìm nạn nhân cướp tài sản.

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, Cường phát hiện em V. đang đi học về bằng xe máy ở khu vực hỏm Buôm Hậu, bản Lù, xã Chiềng Lương. Cường vẫy xin đi nhờ xe, sau đó sử dụng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng nạn nhân. Em V. ngã xe máy và bỏ chạy xuống vườn mía cạnh đường thì ngã gục và tử vong sau đó.

Cường lấy xe máy của V. đi đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn bán xe được 1 triệu đồng cho một tiệm xe máy rồi tìm mua ma túy sử dụng. Đến ngày 5/4, Cường được đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La cai nghiện ma túy bắt buộc. Do không có tiền mua ma túy, Cường nảy sinh ý định cướp tài sản - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, ngày 11/4, người dân đi chặt mía thì phát hiện thi thể cháu V. ở nương mía, cách mặt đường khoảng 50 m, trên người có nhiều vết đâm. Qua xác minh, nạn nhân là Hà Văn V (sinh năm 2008, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn), hiện đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Chiềng Lương, huyện Mai Sơn. Theo nguồn tin từ Sức khỏe và Đời sống, một tuần trước đó, V đi học tại Trường THCS Chiềng Lương sau đó không trở về nhà, gia đình đã tự tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Kết quả xem xét hiện trường nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Công an huyện Mai Sơn đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La tiến hành điều tra, làm rõ.

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