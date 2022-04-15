Đang nói chuyện với vợ, người đàn ông bất ngờ nhảy qua lan can ở sân bay Đà Nẵng, nằm ngửa bất động trên nóc ô tô

Khi đến sảnh ga đi, cửa D1 của sân bay, 2 vợ chồng đang nói chuyện thì anh V.V.H. (32 tuổi, trú TP.HCM) bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 rơi trúng xe ô tô đỗ bên dưới.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, khoảng 15h10 ngày 14/4, An ninh cơ động sân bay Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng động lớn tại khu vực phía nam, nhà ga T1 của sân bay.

Người đàn ông nhảy lầu tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh cắt từ clip

Đến kiểm tra tại khu vực trụ số 3, nhà ga T1 thì phát hiện người đàn ông đang nằm ngửa trên nóc xe ô tô 7 chỗ trong tình trạng bất động, nóc xe ô tô bị móp và kính chắn gió trước bị vỡ.

Lực lượng y tế tại sân bay ngay sau đó có mặt, kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.

Người đàn ông ngã xuống nóc ô tô - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, người đàn ông nhảy từ tầng 2 sân bay xuống được xác định là anh V.V.H. (32 tuổi, trú TP.HCM). Chiều cùng ngày, anh H. đưa vợ con ra sân bay Đà Nẵng để vào TP.HCM.

Nóc xe ô tô bị móp và kính chắn gió trước bị vỡ - Ảnh: Dân Trí

Khi đến sảnh ga đi, cửa D1 của sân bay, 2 vợ chồng đang nói chuyện thì anh H. bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 rơi trúng xe ô tô đỗ bên dưới.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.

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