Đang nói chuyện với vợ, người đàn ông bất ngờ nhảy qua lan can ở sân bay Đà Nẵng, nằm ngửa bất động trên nóc ô tô

Xã hội 15/04/2022 06:04

Khi đến sảnh ga đi, cửa D1 của sân bay, 2 vợ chồng đang nói chuyện thì anh V.V.H. (32 tuổi, trú TP.HCM) bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 rơi trúng xe ô tô đỗ bên dưới.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, khoảng 15h10 ngày 14/4, An ninh cơ động sân bay Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng động lớn tại khu vực phía nam, nhà ga T1 của sân bay.

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 Người đàn ông nhảy lầu tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh cắt từ clip

Đến kiểm tra tại khu vực trụ số 3, nhà ga T1 thì phát hiện người đàn ông đang nằm ngửa trên nóc xe ô tô 7 chỗ trong tình trạng bất động, nóc xe ô tô bị móp và kính chắn gió trước bị vỡ.

Lực lượng y tế tại sân bay ngay sau đó có mặt, kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.

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Người đàn ông ngã xuống nóc ô tô - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, người đàn ông nhảy từ tầng 2 sân bay xuống được xác định là anh V.V.H. (32 tuổi, trú TP.HCM). Chiều cùng ngày, anh H. đưa vợ con ra sân bay Đà Nẵng để vào TP.HCM.

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Nóc xe ô tô bị móp và kính chắn gió trước bị vỡ - Ảnh: Dân Trí

Khi đến sảnh ga đi, cửa D1 của sân bay, 2 vợ chồng đang nói chuyện thì anh H. bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 rơi trúng xe ô tô đỗ bên dưới.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.

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