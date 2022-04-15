Đang nói chuyện với vợ, người đàn ông bất ngờ nhảy qua lan can ở sân bay Đà Nẵng, nằm ngửa bất động trên nóc ô tô

Khi đến sảnh ga đi, cửa D1 của sân bay, 2 vợ chồng đang nói chuyện thì anh V.V.H. (32 tuổi, trú TP.HCM) bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 rơi trúng xe ô tô đỗ bên dưới.
- Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen
- Đám tang nữ chủ shop bị sát hại ở Bắc Giang: Mẹ ruột bay vội về gặp con lần cuối, ngất lịm bên linh cữu
Theo nguồn tin từ VietNamNet, khoảng 15h10 ngày 14/4, An ninh cơ động sân bay Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng động lớn tại khu vực phía nam, nhà ga T1 của sân bay.
Đến kiểm tra tại khu vực trụ số 3, nhà ga T1 thì phát hiện người đàn ông đang nằm ngửa trên nóc xe ô tô 7 chỗ trong tình trạng bất động, nóc xe ô tô bị móp và kính chắn gió trước bị vỡ.
Lực lượng y tế tại sân bay ngay sau đó có mặt, kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.
Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, người đàn ông nhảy từ tầng 2 sân bay xuống được xác định là anh V.V.H. (32 tuổi, trú TP.HCM). Chiều cùng ngày, anh H. đưa vợ con ra sân bay Đà Nẵng để vào TP.HCM.
Khi đến sảnh ga đi, cửa D1 của sân bay, 2 vợ chồng đang nói chuyện thì anh H. bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 rơi trúng xe ô tô đỗ bên dưới.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.