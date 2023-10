Tang lễ của nạn nhân - Ảnh: Khanh Linh Tiin

Trong một diễn biến khác, theo Sức khỏe và Đời sống chiều ngày hôm qua (12/4), lãnh đạo Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) - nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo vào tối 11/4 vừa qua.

Theo thông tin của An ninh thủ đô, tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hà khai nhận do mẫu thuẫn cá nhân, biết chị M. mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng nhưng chị M. không bán và thể hiện “thái độ” nên đối tượng sinh lòng ghét bỏ và nung nấu ý định giết người.