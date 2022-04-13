Đám tang nữ chủ shop bị sát hại ở Bắc Giang: Mẹ ruột bay vội về gặp con lần cuối, ngất lịm bên linh cữu

Xã hội 13/04/2022 09:48

Liên quan đến vụ nữ chủ shop ở Bắc Giang bị đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) sát hại dã man và tử vong vào tối 11/4, người thân đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Liên quan đến vụ nữ chủ shop ở Bắc Giang bị đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) sát hại dã man và tử vong vào tối 11/4, người thân đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Theo nguồn tin từ VTC News, anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1997, người nhà nạn nhân) cho biết, trước đó mẹ của nạn nhân D.T.T.M đang ở Phú Quốc, sáng sớm nay mới có chuyến bay về. Khi vừa tới nơi, người mẹ đã khóc và ngất lịm đi khi chứng kiến linh cữu của con gái.

Đám tang nữ chủ shop bị sát hại ở Bắc Giang: Mẹ ruột bay vội về gặp con lần cuối, ngất lịm bên linh cữu - Ảnh 1
Tang lễ của nạn nhân - Ảnh: Khanh Linh Tiin

Trong một diễn biến khác, theo Sức khỏe và Đời sống chiều ngày hôm qua (12/4), lãnh đạo Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) - nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo vào tối 11/4 vừa qua.

Theo thông tin của An ninh thủ đô, tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hà khai nhận do mẫu thuẫn cá nhân, biết chị M. mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng nhưng chị M. không bán và thể hiện “thái độ” nên đối tượng sinh lòng ghét bỏ và nung nấu ý định giết người. 

Khi nhắc về vụ việc, thái độ của đối tượng vẫn lạnh lùng và dường như vẫn còn… cay cú với nạn nhân, Hà khai nhận động cơ gây án vì: “Nó sống hay giả tạo, sống hay thái độ với em”.

Đám tang nữ chủ shop bị sát hại ở Bắc Giang: Mẹ ruột bay vội về gặp con lần cuối, ngất lịm bên linh cữu - Ảnh 2
Phạm Thị Hà tại cơ quan công an - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, tối ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc, khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, chị Dương Thị T.M. (sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng) bị Phạm Thị Hà dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ.

Chị M. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn.

Lộ 'nơi trú ẩn' của nữ nghi phạm trong vụ sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang: Là địa điểm không ai ngờ tới?

Lộ 'nơi trú ẩn' của nữ nghi phạm trong vụ sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang: Là địa điểm không ai ngờ tới?

Sáng ngày 12/4, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang), nghi phạm trong vụ án sát hại nữ chủ shop quần áo vào tối 11/4.

Xem thêm
Từ khóa:   chủ shop bị sát hại sát hại chủ shop quần áo giết chủ shop quần áo ở Bắc Giang

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?