Liên quan đến vụ nữ chủ shop ở Bắc Giang bị đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) sát hại dã man và tử vong vào tối 11/4, người thân đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Liên quan đến vụ nữ chủ shop ở Bắc Giang bị đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) sát hại dã man và tử vong vào tối 11/4, người thân đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Theo nguồn tin từ VTC News, anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1997, người nhà nạn nhân) cho biết, trước đó mẹ của nạn nhân D.T.T.M đang ở Phú Quốc, sáng sớm nay mới có chuyến bay về. Khi vừa tới nơi, người mẹ đã khóc và ngất lịm đi khi chứng kiến linh cữu của con gái.

Tang lễ của nạn nhân - Ảnh: Khanh Linh Tiin Trong một diễn biến khác, theo Sức khỏe và Đời sống chiều ngày hôm qua (12/4), lãnh đạo Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) - nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo vào tối 11/4 vừa qua. Theo thông tin của An ninh thủ đô, tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hà khai nhận do mẫu thuẫn cá nhân, biết chị M. mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng nhưng chị M. không bán và thể hiện “thái độ” nên đối tượng sinh lòng ghét bỏ và nung nấu ý định giết người.

Khi nhắc về vụ việc, thái độ của đối tượng vẫn lạnh lùng và dường như vẫn còn… cay cú với nạn nhân, Hà khai nhận động cơ gây án vì: “Nó sống hay giả tạo, sống hay thái độ với em”. Phạm Thị Hà tại cơ quan công an - Ảnh: An Ninh Thủ Đô Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, tối ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc, khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, chị Dương Thị T.M. (sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng) bị Phạm Thị Hà dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ. Chị M. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn.

Lộ 'nơi trú ẩn' của nữ nghi phạm trong vụ sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang: Là địa điểm không ai ngờ tới? Sáng ngày 12/4, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang), nghi phạm trong vụ án sát hại nữ chủ shop quần áo vào tối 11/4.

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