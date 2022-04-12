Chiều 12/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, nạn nhân trong vụ cháy tòa lâu đài ở phường Cẩm Bình (TP.Cẩm Phả) đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.
- Cháy lớn lúc rạng sáng ở TP.HCM: Toàn bộ quán ăn bị cháy rụi, trơ khung, mái nhà đổ sập
- Cháy lớn tại chung cư ở quận 12 TP.HCM: Người dân tiết lộ nghe tiếng nổ lớn sau màn cự cãi, ẩu đả của đôi nam nữ, chuông báo cháy bị vô hiệu hóa chưa rõ nguyên nhân
Liên quan đến vụ cháy tòa lâu đài bạc tỷ ở Quảng Ninh, theo nguồn tin từ VTC News, chiều 12/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, nạn nhân trong vụ cháy đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.
Cũng trong chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Cẩm Bình xác nhận với nguồn trên người thiệt mạng trong vụ cháy là nữ chủ nhà.
Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, khoảng gần 11h trưa nay, người thân trong căn biệt thự tại khu đô thị mới ven biển phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả hốt hoảng vì đám cháy bốc lên dữ dội từ khu vực tầng 1.
Đây là căn biệt thự lớn của gia đình ông H. ở khu Diên Thủy. Căn biệt thự này nổi tiếng Quảng Ninh vì được giới đầu tư bất động sản định giá hàng trăm tỷ.
Ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa.
“Đang ăn cơm trưa thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông H. Cả xóm chạy ra thì thấy ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 rồi dần bao trùm cả ngôi nhà. Bên trong nhà được ốp toàn gỗ nên ngọn lửa lan ra rất nhanh”, một người hàng xóm cho biết.
Theo ghi nhận từ Dân Việt, tại hiện trường, nhiều vật dụng trong biệt thự bị cháy hoàn toàn, xung quanh tòa nhà có nhiều vị trí bị cháy sém. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.