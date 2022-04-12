Nữ chủ nhân của tòa lâu đài bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Ninh được 'giải cứu' nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện

Xã hội 12/04/2022 15:07

Chiều 12/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, nạn nhân trong vụ cháy tòa lâu đài ở phường Cẩm Bình (TP.Cẩm Phả) đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.

Liên quan đến vụ cháy tòa lâu đài bạc tỷ ở Quảng Ninh, theo nguồn tin từ VTC News, chiều 12/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, nạn nhân trong vụ cháy đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.

Cũng trong chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Cẩm Bình xác nhận với nguồn trên người thiệt mạng trong vụ cháy là nữ chủ nhà.

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Tòa lâu đài được ốp mặt trong là gỗ nên đám cháy lan nhanh - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, khoảng gần 11h trưa nay, người thân trong căn biệt thự tại khu đô thị mới ven biển phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả hốt hoảng vì đám cháy bốc lên dữ dội từ khu vực tầng 1.

Đây là căn biệt thự lớn của gia đình ông H. ở khu Diên Thủy. Căn biệt thự này nổi tiếng Quảng Ninh vì được giới đầu tư bất động sản định giá hàng trăm tỷ.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa.

“Đang ăn cơm trưa thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông H. Cả xóm chạy ra thì thấy ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 rồi dần bao trùm cả ngôi nhà. Bên trong nhà được ốp toàn gỗ nên ngọn lửa lan ra rất nhanh”, một người hàng xóm cho biết.

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Khói đen bốc lên ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn - Ảnh: VTC News
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Sau vụ hỏa hoạn, nhiều vị trí của căn biệt thự bị cháy sém - Ảnh: Dân Việt

Theo ghi nhận từ Dân Việt, tại hiện trường, nhiều vật dụng trong biệt thự bị cháy hoàn toàn, xung quanh tòa nhà có nhiều vị trí bị cháy sém. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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