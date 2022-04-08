Cháy lớn lúc rạng sáng ở TP.HCM: Toàn bộ quán ăn bị cháy rụi, trơ khung, mái nhà đổ sập

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 8/4 tại quán LaLa Beer Club nằm trên đường Võ Chí Công, gần vòng xoay Phú Hữu, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
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Theo nguồn tin từ Tổ Quốc, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 8/4 tại quán LaLa Beer Club nằm trên đường Võ Chí Công, gần vòng xoay Phú Hữu, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Thời điểm trên đám cháy bùng phát từ phía sau quán rồi nhanh chóng bùng lên. Lúc này có 2 nhân viên từ trong quán chạy ra hô hoán, một số người dân gần đó cũng ôm đồ tháo chạy vì sợ cháy lan.
Liên quan đến vụ cháy, dẫn nguồn từ báo Pháp luật TP.HCM, thời điểm xảy ra vụ việc, quán đã đóng cửa và không có nhân viên nên công tác dập lửa ban đầu không được triển khai, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan và bùng to.
Ngọn lửa chỉ được dập tắt khi lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP Thủ Đức đã điều động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai dập lửa. Tuy nhiên toàn bộ tài sản bên trong gồm bàn ghế, máy móc cháy rụi.
Được biết, club beer này hoạt động từ 20 giờ tối đến 3 giờ sáng thì nhân viên về hết. Đến sáng cùng ngày, công an TP Thủ Đức vẫn đang phong toả hiện trường để làm rõ nguyên nhân.