Kẻ thủ ác trong vụ sát hại người phụ nữ Việt tại Nhật Bản có thủ đoạn che giấu thi thể đầy máu lạnh, ánh mắt khi bị bắt khiến nhiều người rùng mình

Xã hội 08/04/2022 09:45

Mới đây, báo chí truyền thông Nhật Bản đã chính thức hé lộ khoảnh khắc cảnh sát Osaka áp giải hung thủ sát hại người phụ nữ Việt Nam. Điều khiến dư luận phẫn nộ chính là thái độ của kẻ thủ ác tại thời điểm bị bắt.

Sáng 8/4, Pháp luật và Bạn đọc dẫn tin từ Yahoo Japan, tiết lộ thêm hình ảnh và loạt chi tiết gây sốc trong vụ án người phụ nữ Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản.

Cụ thể, chiều 7/4, truyền thông Nhật tiết lộ, cảnh sát địa phương thuật lại vụ án, cho biết tìm thấy thi thể được bọc kín của nạn nhân V.T.L.Q (31 tuổi) đằng sau kệ tivi trong góc phòng. Thi thể của người phụ nữ Việt đã bị hung thủ giấu ở trong túi nén chân không, buộc kín bằng băng dính. Ở trên được che giấu bằng chiếc máy lọc không khí.

Kẻ thủ ác trong vụ sát hại người phụ nữ Việt tại Nhật Bản có thủ đoạn che giấu thi thể đầy máu lạnh, ánh mắt khi bị bắt khiến nhiều người rùng mình - Ảnh 1
Chị Q. làm việc ở quán ăn tầng 1 - Ảnh: Yomiuri TV News

Sau khi sát hại chị Q. vào sáng ngày 3/4, biết không thể nào thoát được tội, nghi phạm Yamaguchi - làm việc tại một công ty vận tải, đã dùng dao tự sát nhưng đã được cảnh sát kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Kẻ thủ ác trong vụ sát hại người phụ nữ Việt tại Nhật Bản có thủ đoạn che giấu thi thể đầy máu lạnh, ánh mắt khi bị bắt khiến nhiều người rùng mình - Ảnh 2
Căn hộ tầng 2 - nơi xyar ra vụ án kinh hoàng - Ảnh: Yahoo Japan

Tại thời điểm bị bắt, kẻ thủ ác Yamaguchi để đầu trọc, đeo khẩu trang trắng ngồi trong xe cảnh sát. Người này đã cúi thấp đầu xuống nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự máu lạnh khi chứng kiến có nhiều phóng viên vây quanh. 

Kẻ thủ ác trong vụ sát hại người phụ nữ Việt tại Nhật Bản có thủ đoạn che giấu thi thể đầy máu lạnh, ánh mắt khi bị bắt khiến nhiều người rùng mình - Ảnh 3
Hung thủ tại thời điểm bị bắt - Ảnh chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 4/4, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát đã tìm thấy thi thể một phụ nữ trong một căn hộ ở quận Yodogawa, tỉnh Osaka.

Nơi phát hiện chị Q. tử vong là căn hộ trên tầng 2 căn nhà của một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, người Nhật. Tầng 1 là quán cơm chị Q. đang làm bán thời gian.

Kẻ thủ ác trong vụ sát hại người phụ nữ Việt tại Nhật Bản có thủ đoạn che giấu thi thể đầy máu lạnh, ánh mắt khi bị bắt khiến nhiều người rùng mình - Ảnh 4
Nạn nhân đã ở Nhật được 5 năm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát Nhật có kết quả khám nghiệm tử thi và đưa thông báo nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Cụ thể, chị Q. được cho là tử vong do bị siết cổ vào khoảng 21h ngày 3/4 (giờ địa phương).

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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