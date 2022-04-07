Kết luận MỚI vụ một phụ nữ Việt bị sát hại, giấu xác ở Nhật: Nghi phạm tìm cách tự tử để trốn tội, chồng nạn nhân đau xót tiết lộ 'vợ tôi yêu nước Nhật ngay từ khi còn bé...!'

Xã hội 07/04/2022 09:42

Một ngày sau khi sự việc nhân viên nữ quán cơm mang quốc tịch Việt Nam bị giết hại xảy ra, cảnh sát Nhật có kết quả khám nghiệm tử thi và đưa thông báo nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 4/4, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát đã tìm thấy thi thể một phụ nữ trong một căn hộ ở quận Yodogawa, tỉnh Osaka.

Cụ thể, Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, danh tính nạn nhân được xác nhận là V.T.L.Q. (31 tuổi), quốc tịch Việt Nam.

Nơi phát hiện chị Q. tử vong là căn hộ trên tầng 2 căn nhà của một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, người Nhật. Tầng 1 là quán cơm chị Q. đang làm bán thời gian.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát Nhật có kết quả khám nghiệm tử thi và đưa thông báo nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Cụ thể, chị Q. được cho là tử vong do bị siết cổ vào khoảng 21h ngày 3/4 (giờ địa phương), qua đó xác định được nghi phạm chính của vụ án này.

Cũng trong đêm 3/4, cảnh sát Osaka phát hiện một người đàn ông Nhật ở tầng 2 (phía trên quán ăn chị Q. làm việc) bất tỉnh với vết đâm ở cổ. Họ tìm thấy một con dao dính máu ở hiện trường và đưa người đàn ông này vào bệnh viện điều trị.

Kết luận MỚI vụ một phụ nữ Việt bị sát hại, giấu xác ở Nhật: Nghi phạm tìm cách tự tử để trốn tội, chồng nạn nhân đau xót tiết lộ 'vợ tôi yêu nước Nhật ngay từ khi còn bé...!' - Ảnh 1
Căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh chụp màn hình Yomiuri TV News

Liên quan tới vụ án mạng trên, VnExpress đưa tin, Camera an ninh tại cửa hàng cơm hộp cho thấy người đàn ông hơn 50 tuổi trên căn hộ tầng 2 đã tới tiệm cơm phàn nàn do tiếng cửa cuốn ồn ào, sau đó cùng chị Q. rời quán. Cảnh sát nghi ngờ ông này đã giam giữ trái phép nạn nhân tại căn hộ rồi ra tay sát hại, sau đó tìm cách tự sát hoặc muốn tạo hiện trường giả nhưng bất thành.

VietNamNet dẫn tin từ truyền thông Nhật Bản cho biết, chồng chị Q. cũng là người Việt Nam, đã ngã quỵ khi nghe tin dữ.

Anh chia sẻ, sau khi chị tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, chị Q. tiếp tục học tiếng Nhật và sang đất nước này sinh sống, tính đến nay được khoảng 5 năm.

"Vợ tôi yêu nước Nhật ngay từ khi còn bé, cô ấy luôn chăm chỉ học tập mỗi ngày. Vợ chồng tôi có ước mơ sẽ xây nên một ngôi nhà mới trên đất nước này, dạy tiếng Nhật cho nhiều người và hỗ trợ gia đình hai bên.

Tôi rất buồn khi biết thông tin về vợ mình. Tôi mong các cơ quan chức năng Nhật Bản hãy làm sáng tỏ sự thật, tìm ra kẻ phạm tội. Tôi muốn tên này phải nhận hình phạt thích đáng", chồng nạn nhân chia sẻ.

Kết luận MỚI vụ một phụ nữ Việt bị sát hại, giấu xác ở Nhật: Nghi phạm tìm cách tự tử để trốn tội, chồng nạn nhân đau xót tiết lộ 'vợ tôi yêu nước Nhật ngay từ khi còn bé...!' - Ảnh 2
Chị Q. đã sinh sống tại Nhật được 5 năm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến ngày 6/4, Tuổi Trẻ đưa tin tư Đài Nippon TV cho biết, cảnh sát xác nhận danh tính nghi phạm liên quan đến cái chết của chị Q. là người đàn ông tên Toshiie Yamaguchi (người đàn ông ở tầng 2) - nhân viên văn phòng ở địa phương. Nghi phạm bị cáo buộc tội giết người, cướp tài sản và giấu xác.

Cảnh sát suy đoán Yamaguchi đã hẹn gặp nạn nhân để vay tiền nhưng bị nạn nhân từ chối. Quá tức giận, nghi phạm đã bóp cổ nạn nhân rồi cướp tài sản, sau đó dùng túi và băng dính để giấu xác.

Yamaguchi thú nhận do cuộc sống khó khăn nên đã không kiềm chế được mà tấn công nạn nhân để lấy tiền. Hiện các tình tiết của vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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