Sau nhiều giờ tìm kiếm, đã không có phép màu nào xảy ra, 5 đứa trẻ đang lứa tuổi học sinh ở cùng xã tại Thanh Hóa đã ra đi mãi mãi khi bị đuối nước ở con sông gần nhà.
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Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm ở Thanh Hóa, như đã đưa tin trước đó, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 22h ngày 4/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ tai nạn đuối nước khiến 5 học sinh lớp 6 của Trường THCS Thiệu Duy bị mất tích trên sông Mậu Khê, vị trí giáp ranh giữa xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.
Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng đến địa điểm xảy ra vụ đuối nước phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Dẫn tin từ báo Lao Động, đến khoảng 11h20 ngày 5/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng. Nhiều người không khỏi xót xa khi chỉ trong 1 ngày, 5 đứa trẻ đang lứa tuổi học sinh ở cùng xã đã ra đi mãi mãi ở con sông gần nhà.
Theo ghi nhận của Dân Trí, trong chiều 5/4, chính quyền địa phương cùng gia đình, bạn bè, thầy cô đã tổ chức an táng cho các em học sinh. Dọc con đường từ làng ra nghĩa trang, hình ảnh dòng người lặng lẽ bên làn khói hương nghi ngút, người thân ôm di ảnh, đôi mắt sưng lên vì khóc thương đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và xót xa.
"Chưa bao giờ làng tôi mất mát lớn đến như vậy. Mấy làng chỉ có một chiếc xe tang, từ sáng sớm đến giờ, cứ đưa được cháu này đi chôn xong thì lại quay về dọn dẹp để chuẩn bị cho cháu khác. Từ đêm qua đến giờ cả làng gần như không ngủ", anh Lê Văn Nam - người dân trong làng chia sẻ với Dân Trí.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương cùng các cấp, ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình những nạn nhân.
"Đây là sự việc đau lòng, ngay sau khi nắm bắt thông tin, Phòng đã chỉ đạo một số cán bộ giáo viên vào gia đình các nạn nhân để động viên, thăm hỏi. Một số cán bộ giáo viên khác ra hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Thời gian tới, Phòng sẽ chỉ đạo tất cả các đơn vị trên địa bàn cần thực hiện an toàn trường học, đặc biệt là việc phòng, chống đuối nước", ông Ngô Xuân Dũng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thiệu Hóa chia sẻ với nguồn trên.