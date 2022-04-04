Dự báo thời tiết 'BẤT THƯỜNG': Bão đến sớm hơn quy luật hàng năm, từ ngày 7 - 8/4, 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới có nguy cơ đổ bộ vào biển Đông

Từ ngày 7 - 8/4, 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới có nguy cơ đổ bộ vào biển Đông. Đây được cho là tình huống bất thường, có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão sớm hơn so với quy luật hàng năm.

Theo nguồn tin từ Dân Việt, từ ngày 7 đến 8/4, có khả năng xuất hiện 1 cơn áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam Biển Đông và 2 cơn bão ở phía Đông Philippines có khả năng đi vào Biển Đông.

Đây được cho là tình huống bất thường, có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão sớm hơn so với quy luật hàng năm.

Cụ thể, văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, theo thông tin tham khảo từ các cơ quan dự báo quốc tế, từ 7-8/4 có khả năng xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển phía nam Biển Đông và 2 cơn bão ở phía đông Philippines. Áp thấp và bão có thể đi vào Biển Đông.

Ảnh minh họa: VTC News

Dẫn tin từ Zing News, trong những ngày qua, trên đất liền, thời tiết Nam Trung Bộ tiếp tục diễn biến xấu do chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng lấn về phía tây, đồng thời áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm.

Trong các ngày 4-6/4, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên xuất hiện mưa lớn diện rộng. Lượng mưa được phân bổ khác nhau cho từng khu vực.

Cụ thể, Thừa Thiên - Huế khả năng kết thúc mưa trong ngày 5/4 với lượng mưa phổ biến hai ngày tới là 30-70 mm. Tương tự, mưa dông kết thúc sớm ở Đà Nẵng và Quảng Nam nhưng với lượng lớn hơn, dao động 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Tại Quảng Ngãi và Bình Định, mưa lớn kéo dài hai ngày với tổng vũ lượng 80-150 mm. Riêng Phú Yên và Khánh Hòa, mưa có thể duy trì từ gần sáng 4/4 đến hết ngày 6/4 với lượng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm/đợt.

Ở phía đông Tây Nguyên, lượng mưa ghi nhận được trong ngày 4-5/4 được dự báo đạt mức 50-100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Vụ 'ô tô điên' lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng: Phát hiện tài xế gây tai nạn có sử dụng CHẤT CẤM Liên quan tới vụ ô tô lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng, Công an quận Thanh Khê cho biết, qua điều tra bước đầu, xác định tài xế có sử dụng bia rượu và ma túy khi lái xe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-bao-thoi-tiet-bat-thuong-bao-den-som-hon-quy-luat-hang-nam-tu-ngay-7-8-4-2-con-bao-va-1-ap-thap-nhiet-doi-co-nguy-co-do-bo-vao-bien-dong-460110.html