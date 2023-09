Những ngày vừa qua, sự việc một nam sinh nhảy tự tử từ tầng 28 của chung cư tại Hà Nội, để lại lá thư tuyệt mệnh đang gây xôn xao dư luận.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, khoảng 4h15 ngày 1/4, Công an phường Phú La nhận tin báo từ đơn vị quản lý về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, rơi từ tầng cao xuống. Công an phường sau đó đã tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra.