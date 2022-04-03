Bạn học với nam sinh tự tử ở Hà Nội tâm lý bất ổn, khóa MXH vì sợ thấy những tin tức đau lòng, cô hiệu trưởng nghẹn ngào: 'Đừng làm gì tiêu cực để tạo hiệu ứng domino'

Xã hội 03/04/2022 12:12

Chia sẻ trong một phóng sự được phát trên bản tin 18h tối của Chuyển động VTV24h, bạn học của nam sinh trong vụ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh cho biết về tình trạng hiện tại của các bạn trong lớp sau khi hay tin về vụ việc đau lòng.

Tối ngày 2/4, trên bải tin 18h của VTV24h đã phát phóng sự liên quan đến vụ việc nam sinh tự tử, để lại thư tuyệt mệnh đang gây xôn xao dư luận suốt hơn 2 ngày nay.

Đáng chú ý, trong đoạn video đã ghi lại hình ảnh của các bạn học cùng lớp với nam sinh. Các em lộ ánh mắt bàng hoàng như vẫn chưa tin vào sự thật, nhiều em không cầm được nước mắt. Những cái ôm, vỗ vai động viên nhau vượt qua sự ra đi của người bạn học cùng lớp.

thu tuyet menh 1
Những cái ôm động viên nhau vượt qua mất mát - Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ trong đoạn clip, nữ sinh B.H.K.N nghẹn ngào tiết lộ đã khóa MXH vì không muốn nhìn thấy những tin tức đau lòng về người bạn thân thiết. Em nói: "Thật sự đến bây giờ thì con đã khóa MXH rồi ạ. Con cứ mở lên, con đọc thì con sẽ thất rất là khó chịu. Con hy vọng mọi người sẽ nhận thức được để có những hành động văn minh hơn". 

thu tuyet menh 2
Nữ sinh B.H.K.N tiết lộ phải khóa MXH vì nhiều tin tức đau lòng, ảnh hưởng đến tâm lý - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip, các em học sinh cùng lớp đã gấp những bông hoa sen trắng với mong muốn tưởng niệm nam sinh L.N.N.M. Tại chỗ ngồi của em M. không chỉ hoa mà còn có cả những bức thư tay, chiếc túi ngủ em vẫn dùng hàng ngày và cả một thanh kẹo...cũng được các bạn cùng lớp xếp ngay ngắn với niềm tiếc thương vô hạn. Một em học sinh chia sẻ: "Con muốn bạn ấy có những bông hoa đẹp. Con cũng muốn bạn ấy có thể nghỉ ngơi ở một chỗ có nhiều bông hoa đẹp".

Chia sẻ thêm về việc nhiều người lan truyền clip CCTV ghi cận cảnh hình ảnh nhảy lầu tự tử của nam sinh, một em học sinh khác cho biết: "Quyền được biết của mọi người cũng là một cái quyền nên có. Nhưng mà chỉ nên dừng ở mức biết thôi và không nên soi mói, đào bới thông tin cá nhân của gia đình họ. Họ đã khổ rồi thì đừng làm họ khổ thêm nữa". 

thu tuyet menh 3
Không chỉ các bạn cùng lớp mà các anh chị khóa trên của nam sinh M. cũng đặt hoa tại nơi em ngồi - Ảnh cắt từ clip

Thấu hiểu được cú sốc này của các bạn học sinh, cô Hiệu trưởng và các thầy cô trong trường đã đến gặp mặt trực tiếp để chia sẻ, động viên và tâm sự với các em.

Cô Hiệu trưởng Trần Thùy Dương cho hay: "Tôi cũng rất tiếc khi một số trang MXH có chia sẻ những hình ảnh tôi nghĩ là chưa phù hợp. Bản thân tôi cũng không dám xem. Họ bắt đầu đổ lỗi, quy trách nhiệm cho người này người kia. Tôi nghĩ đây là một hành động không có tính nhân văn.Chúng ta hãy đặt địa vị là những bậc cha mẹ có con đi học, tại sao chúng ta có thể làm như thế được". 

thu tuyet menh 4
Học sinh cùng lớp gấp hoa sen trắng, tưởng niệm bạn - Ảnh cắt từ clip

Cô Dương khẳng định thêm: "Cha mẹ đã quá đau xót rồi. Và cả em bạn ấy nữa. Chúng ta cần phải động viên để em sau này học tốt theo gương của anh. Đó là thông điệp tích cực mà mọi người nên làm, chứ đừng làm điều gì mang tính điều tiêu cực để tạo nên hiệu ứng domino".

Như đã chia sẻ trước đó, theo nguồn tin từ VOV, ngày 2/4, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm người tung clip và thư tuyệt mệnh của nam sinh L.N.N.M. (16 tuổi, Phú La, Hà Đông, là học sinh trường THPT Hà Nội Amsterdam).

thu tuyet menh 5
Thanh kẹo dược các bạn cùng lớp đặt tại chỗ ngồi của nam sinh M - Ảnh cắt từ clip

"Vụ việc quá đau lòng, ảnh hưởng lớn đến gia đình. Hiện, chúng tôi chưa tìm ra được người tung clip và đơn vị đang tiếp tục làm rõ" - vị lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết.

Trước đó, một clip được ghi vào khoảng 3h sáng ngày 1/4/2022 đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kèm theo bức thư tuyệt mệnh của nam sinh L.N.N.M. Trong clip ghi lại hình ảnh nam sinh này nhảy lầu tử vong, tại chung cư Văn Phú Victoria - Hà Đông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú La (Hà Đông) đã có mặt tại hiện trường. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.

Người thân nam sinh 16 tuổi tự tử ở Hà Nội lên tiếng: Tiết lộ tình trạng đáng lo ngại của người bố, cầu xin CĐM 'bao dung với cả người ra đi và người ở lại'?

Người thân nam sinh 16 tuổi tự tử ở Hà Nội lên tiếng: Tiết lộ tình trạng đáng lo ngại của người bố, cầu xin CĐM 'bao dung với cả người ra đi và người ở lại'?

Trên MXH, một tài khoản được cho là của người thân nam sinh trong vụ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh đã có bài đăng trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của CĐM.

Xem thêm
Từ khóa:   thư tuyệt mệnh nam sinh tự tử nam sinh tự tử ở Hà Nội nhảy lầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 15 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số