Đáng chú ý, trong đoạn video đã ghi lại hình ảnh của các bạn học cùng lớp với nam sinh. Các em lộ ánh mắt bàng hoàng như vẫn chưa tin vào sự thật, nhiều em không cầm được nước mắt. Những cái ôm, vỗ vai động viên nhau vượt qua sự ra đi của người bạn học cùng lớp.

Tối ngày 2/4, trên bải tin 18h của VTV24h đã phát phóng sự liên quan đến vụ việc nam sinh tự tử , để lại thư tuyệt mệnh đang gây xôn xao dư luận suốt hơn 2 ngày nay.

Trong đoạn clip, các em học sinh cùng lớp đã gấp những bông hoa sen trắng với mong muốn tưởng niệm nam sinh L.N.N.M. Tại chỗ ngồi của em M. không chỉ hoa mà còn có cả những bức thư tay, chiếc túi ngủ em vẫn dùng hàng ngày và cả một thanh kẹo...cũng được các bạn cùng lớp xếp ngay ngắn với niềm tiếc thương vô hạn. Một em học sinh chia sẻ: "Con muốn bạn ấy có những bông hoa đẹp. Con cũng muốn bạn ấy có thể nghỉ ngơi ở một chỗ có nhiều bông hoa đẹp".

Chia sẻ trong đoạn clip, nữ sinh B.H.K.N nghẹn ngào tiết lộ đã khóa MXH vì không muốn nhìn thấy những tin tức đau lòng về người bạn thân thiết. Em nói: "Thật sự đến bây giờ thì con đã khóa MXH rồi ạ. Con cứ mở lên, con đọc thì con sẽ thất rất là khó chịu. Con hy vọng mọi người sẽ nhận thức được để có những hành động văn minh hơn".

Chia sẻ thêm về việc nhiều người lan truyền clip CCTV ghi cận cảnh hình ảnh nhảy lầu tự tử của nam sinh, một em học sinh khác cho biết: "Quyền được biết của mọi người cũng là một cái quyền nên có. Nhưng mà chỉ nên dừng ở mức biết thôi và không nên soi mói, đào bới thông tin cá nhân của gia đình họ. Họ đã khổ rồi thì đừng làm họ khổ thêm nữa".

Không chỉ các bạn cùng lớp mà các anh chị khóa trên của nam sinh M. cũng đặt hoa tại nơi em ngồi - Ảnh cắt từ clip

Thấu hiểu được cú sốc này của các bạn học sinh, cô Hiệu trưởng và các thầy cô trong trường đã đến gặp mặt trực tiếp để chia sẻ, động viên và tâm sự với các em.

Cô Hiệu trưởng Trần Thùy Dương cho hay: "Tôi cũng rất tiếc khi một số trang MXH có chia sẻ những hình ảnh tôi nghĩ là chưa phù hợp. Bản thân tôi cũng không dám xem. Họ bắt đầu đổ lỗi, quy trách nhiệm cho người này người kia. Tôi nghĩ đây là một hành động không có tính nhân văn.Chúng ta hãy đặt địa vị là những bậc cha mẹ có con đi học, tại sao chúng ta có thể làm như thế được".

Học sinh cùng lớp gấp hoa sen trắng, tưởng niệm bạn - Ảnh cắt từ clip

Cô Dương khẳng định thêm: "Cha mẹ đã quá đau xót rồi. Và cả em bạn ấy nữa. Chúng ta cần phải động viên để em sau này học tốt theo gương của anh. Đó là thông điệp tích cực mà mọi người nên làm, chứ đừng làm điều gì mang tính điều tiêu cực để tạo nên hiệu ứng domino".

Như đã chia sẻ trước đó, theo nguồn tin từ VOV, ngày 2/4, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm người tung clip và thư tuyệt mệnh của nam sinh L.N.N.M. (16 tuổi, Phú La, Hà Đông, là học sinh trường THPT Hà Nội Amsterdam).

Thanh kẹo dược các bạn cùng lớp đặt tại chỗ ngồi của nam sinh M - Ảnh cắt từ clip

"Vụ việc quá đau lòng, ảnh hưởng lớn đến gia đình. Hiện, chúng tôi chưa tìm ra được người tung clip và đơn vị đang tiếp tục làm rõ" - vị lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết.

Trước đó, một clip được ghi vào khoảng 3h sáng ngày 1/4/2022 đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kèm theo bức thư tuyệt mệnh của nam sinh L.N.N.M. Trong clip ghi lại hình ảnh nam sinh này nhảy lầu tử vong, tại chung cư Văn Phú Victoria - Hà Đông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú La (Hà Đông) đã có mặt tại hiện trường. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.