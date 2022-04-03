Cô ruột nam sinh trong vụ để lại thư tuyệt mệnh tự tử ở Hà Nội, hé lộ tính cách của cháu, tha thiết xin CĐM ngừng chỉ trích anh trai: '1 đoạn ngắn từ camera không nói nên tất cả'?

Xã hội 03/04/2022 11:13

Tài khoản MXH được cho là của cô ruột nam sinh tự tử ở Hà Nội đã có dòng chia sẻ ngắn, trong đó hé lộ tính cách của cháu trai, đồng thời khẳng định bố của em không đáng bị CĐM chỉ trích.

Những ngày vừa qua, dư luận vẫn đang hết sức bàng hoàng vì vụ việc nam sinh nhảy lầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh ngay trước mặt bố ruột. 

Theo đó, dẫn tin từ từ báo Lao Động, công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, vào khoảng 4h15 rạng sáng 1/4, đơn vị này nhận được tin về việc phát hiện thi thể nam thanh niên tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú Victoria (nghi rơi từ tầng cao).

Sau khi có mặt tại hiện trường, bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang theo học lớp 10 tại một trường THPT chuyên ở Hà Nội.

Trước khi nhảy lầu, M. để lại thư nói lời "tạm biệt" với gia đình, viết phía dưới một bài tập địa lý đang làm dở.

thu tuyet menh 1
Khu chung cư - nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động

Hình ảnh từ camera gia đình cho thấy trong phòng lúc xảy ra sự việc có hai cha con. Trước khi nam sinh ra ban công để leo qua lan can nhảy xuống, hai bố con có trao đổi nội dung liên quan đến học tập. 

Ngay sau đó, không rõ do ai phát tán nhưng lá thư tuyệt mệnh và đoạn CCTV ghi lại khoảnh khắc nam sinh này trèo qua lan can, nhảy xuống từ tầng cao đã được phát tán, lan truyền trên MXH và thu út nhiều bình luận trái chiều.

Trước những ý kiến trái chiều, trong đó có cả những lời chỉ trích nặng nề người bố của nam sinh, một tài khoản MXH được cho là cô ruột là em M. đã có đôi dòng trên trang cá nhân, qua đó hé lộ tính cách của em M. và anh trai (bố em M.)

Người này viết: "Đây là 1 lần mình viết về người bố đáng thương ấy.

Một người đối xử với em gái như vậy, thì có thể là một người bố không tốt với người con trai mình sinh ra không ạ?

1 đoạn ngắn từ camera không nói nên tất cả mọi người ạ. Xin hãy bao dung với người bố ấy, để anh ấy có thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Anh ấy đã có một bài học rất lớn, mà không gì có thể đánh đổi được.

Một người cháu, mình thương như con. Khi mình hỏi ý muốn tặng quà cho bạn ấy, vì đỗ vào 4 trường chuyên cấp 3, bạn còn gợi ý món quà khác vì 'con sợ cô tốn tiền'.

Còn anh trai thì nhắn mình: 'Thôi để anh mua cho.'

Cả gia đình mình đã có một bài học rất đắt. Thời gian qua đi, những người xa lạ rồi cũng sẽ quên, còn người ở lại, có thể, cả đời vẫn không tha thứ được cho chính mình.

Xin hãy trân trọng những gì mình đang có, và bao dung hơn với mất mát của người khác.

Mình luôn thật tâm mong bình an và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người".

thu tuyet menh 2
Bình luận của người tự xưng là cô ruột của M. - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người này khẳng định M. là một đứa trẻ biết nghe lời, ngoan ngoãn và luôn suy nghĩ cho người khác. Còn về phần anh trai (tức bố cháu M.), người này cho hay bố cháu thương em gái, chính vì vậy, tài khoản này khẳng định: "Một người đối xử với em gái như vậy, thì có thể là một người bố không tốt với người con trai mình sinh ra không ạ?".

thu tuyet menh 3
Bình luận của CĐM bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều người đã để lại bình luận động viên gia đình nam sinh M. đồng thời hy vọng dư luận bớt "cay nghiệt" với người bố trong đoạn clip, bởi sự mất mát hiện tại đã là quá lớn.

Người thân nam sinh 16 tuổi tự tử ở Hà Nội lên tiếng: Tiết lộ tình trạng đáng lo ngại của người bố, cầu xin CĐM 'bao dung với cả người ra đi và người ở lại'?

Người thân nam sinh 16 tuổi tự tử ở Hà Nội lên tiếng: Tiết lộ tình trạng đáng lo ngại của người bố, cầu xin CĐM 'bao dung với cả người ra đi và người ở lại'?

Trên MXH, một tài khoản được cho là của người thân nam sinh trong vụ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh đã có bài đăng trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của CĐM.

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy lâu tự tử để lại thư tuyệt mệnh thư tuyệt mệnh nam sinh tự tử nam sinh viết thư tuyệt mệnh

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số