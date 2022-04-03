Theo đó, dẫn tin từ từ báo Lao Động, công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, vào khoảng 4h15 rạng sáng 1/4, đơn vị này nhận được tin về việc phát hiện thi thể nam thanh niên tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú Victoria (nghi rơi từ tầng cao).

Những ngày vừa qua, dư luận vẫn đang hết sức bàng hoàng vì vụ việc nam sinh nhảy lầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh ngay trước mặt bố ruột.

Trước khi nhảy lầu, M. để lại thư nói lời "tạm biệt" với gia đình, viết phía dưới một bài tập địa lý đang làm dở.

Sau khi có mặt tại hiện trường, bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang theo học lớp 10 tại một trường THPT chuyên ở Hà Nội.

Khu chung cư - nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động

Hình ảnh từ camera gia đình cho thấy trong phòng lúc xảy ra sự việc có hai cha con. Trước khi nam sinh ra ban công để leo qua lan can nhảy xuống, hai bố con có trao đổi nội dung liên quan đến học tập.

Ngay sau đó, không rõ do ai phát tán nhưng lá thư tuyệt mệnh và đoạn CCTV ghi lại khoảnh khắc nam sinh này trèo qua lan can, nhảy xuống từ tầng cao đã được phát tán, lan truyền trên MXH và thu út nhiều bình luận trái chiều.

Trước những ý kiến trái chiều, trong đó có cả những lời chỉ trích nặng nề người bố của nam sinh, một tài khoản MXH được cho là cô ruột là em M. đã có đôi dòng trên trang cá nhân, qua đó hé lộ tính cách của em M. và anh trai (bố em M.)

Người này viết: "Đây là 1 lần mình viết về người bố đáng thương ấy.

Một người đối xử với em gái như vậy, thì có thể là một người bố không tốt với người con trai mình sinh ra không ạ?

1 đoạn ngắn từ camera không nói nên tất cả mọi người ạ. Xin hãy bao dung với người bố ấy, để anh ấy có thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Anh ấy đã có một bài học rất lớn, mà không gì có thể đánh đổi được.

Một người cháu, mình thương như con. Khi mình hỏi ý muốn tặng quà cho bạn ấy, vì đỗ vào 4 trường chuyên cấp 3, bạn còn gợi ý món quà khác vì 'con sợ cô tốn tiền'.

Còn anh trai thì nhắn mình: 'Thôi để anh mua cho.'

Cả gia đình mình đã có một bài học rất đắt. Thời gian qua đi, những người xa lạ rồi cũng sẽ quên, còn người ở lại, có thể, cả đời vẫn không tha thứ được cho chính mình.

Xin hãy trân trọng những gì mình đang có, và bao dung hơn với mất mát của người khác.

Mình luôn thật tâm mong bình an và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người".

Bình luận của người tự xưng là cô ruột của M. - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người này khẳng định M. là một đứa trẻ biết nghe lời, ngoan ngoãn và luôn suy nghĩ cho người khác. Còn về phần anh trai (tức bố cháu M.), người này cho hay bố cháu thương em gái, chính vì vậy, tài khoản này khẳng định: "Một người đối xử với em gái như vậy, thì có thể là một người bố không tốt với người con trai mình sinh ra không ạ?".

Bình luận của CĐM bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều người đã để lại bình luận động viên gia đình nam sinh M. đồng thời hy vọng dư luận bớt "cay nghiệt" với người bố trong đoạn clip, bởi sự mất mát hiện tại đã là quá lớn.