Vụ 'ô tô điên' lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng: Phát hiện tài xế gây tai nạn có sử dụng CHẤT CẤM

Xã hội 04/04/2022 09:42

Liên quan tới vụ ô tô lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng, Công an quận Thanh Khê cho biết, qua điều tra bước đầu, xác định tài xế có sử dụng bia rượu và ma túy khi lái xe.

Theo nguồn tin từ VnExpress, khoảng 17h45 ngày 3/4, tài xế tên Lương Duy Tân, 42 tuổi, lái ô tô bảy chỗ hiệu Mitsubishi vào đường dẫn phía trên hầm chui Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, và tông vào đuôi xe khách 16 chỗ.

Chiếc Mitsubishi bóp còi, bật xi nhan rẽ phải và lao đi với tốc độ nhanh, khi đến gần nút giao với Lê Độ thì đâm thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (số 60A Điện Biên Phủ).

Theo camera của tiệm bánh mì, thời điểm trên bên ngoài quán đang có hai khách mua hàng. Bên trong có hai phụ nữ đứng quầy, một phụ nữ khác đang làm rau sống và hai trẻ em vui chơi. Mọi người đều không kịp trở tay, dù một người nhìn thấy xe lao đến và định chạy ra ngoài.

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Hiện trường đổ nát tại tiệm bánh mì - Ảnh: VOV

Ô tô bung túi khí, tài xế Tân mắc kẹt phía trong. Người xung quanh đã lật đống đổ nát tìm kiếm nạn nhân và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ việc, VOV thông tin thêm, Trong 6 bệnh nhân mà Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận có bao gồm cả tài xế gây ra tai nạn. Có 2 trẻ em bị trầy xước, 4 người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

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Phần đầu xe nát bấy, tài xế được xác định có sử dụng ma túy và rượu - Ảnh: VnExpress

Đáng chú ý, trong sáng ngày 4/4, theo nguồn tin từ Tổ Quốc, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, qua điều tra bước đầu, xác định tài xế lái ô tô đâm vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (số 40A Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) có sử dụng bia rượu và ma túy khi lái xe.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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