Cụ thể, theo nguồn tin từ Thanh Niên, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Lại Thị Kiều Trang là em họ của chị Đàm Thị Hải Yến nhưng lại có quan hệ yêu đương với chồng chị Yến là anh Phạm Văn Quyền từ tháng 1/2019. Chị Yến không hề biết mối quan hệ bất chính giữa chồng và em họ, cho đến khi Trang bị bắt.

Năm 2019, dư luận bàng hoàng trước vụ việc em họ đầu độc chị bằng ly trà sữa nhằm "hợp thức hóa" mối quan hệ bất chính với anh rể. Nhưng người tử vong lại là đồng nghiệp của chị.

Dẫn tin từ Người Lao Động, tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 7/2020, Trang cho biết ngoài ý định đầu độc chị Yến thì không có ý định đầu độc ai khác và do không biết bỏ bao nhiêu chất độc thì sẽ gây chết người nên chỉ biết bơm vào 4 cốc trà sữa thì hết số chất độc đã mua, còn 2 cốc không chứa chất độc.

Tháng 10/2019, anh Quyền cảm thấy có lỗi nên chấm dứt quan hệ tình cảm với Trang. Trang không chấp nhận, mà nảy sinh ý định tự tử và lên mạng đặt mua 1 lít xyanua dạng lỏng. Tuy nhiên, khi thấy anh rể chăm sóc vợ con, Trang nảy sinh ý định đầu độc chị họ vì ghen, và nghĩ rằng khi chị Yến chết, Trang sẽ được tự do đến với anh rể.

Khi mua trên mạng, Trang khai người bán hàng dặn đây là chất độc, để xa tầm tay. Còn độc đến mức nào thì bị cáo không biết.

Trang nhờ người mang 6 cốc trà sữa đến nơi làm việc của chị Yến, giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị để cảm ơn.

Tuy nhiên, vào ngày "định mệnh" ấy, chị Yến không không đi làm. 6 cốc trà sữa được một điều dưỡng cùng làm với chị Yến cất trong tủ lạnh của cơ quan.

Sáng hôm sau, chị Nguyễn Thị H. - đồng nghiệp của chị Y. đi làm, uống trúng cốc có chất độc dẫn đến tử vong. Hai người khác uống vào hai cốc không có natri xyanua, một người định uống song có việc gấp đã dừng lại.

Lời hối lỗi muộn màng...

Dẫn tin từ Vnexpress, tại phiên tòa, Trang bình tĩnh khi khai lại hành vi giết người của mình. Bị cáo khai cảm thấy hối hận nhưng không dám quay lại vì sợ bị phát hiện. Trang khẩn khoản xin được khoan hồng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới "nhân tình" và người chị họ: "Em xin lỗi anh và gia đình nhà chị rất nhiều, chỉ vì sự không hiểu biết của em mà gây hậu quả thế này".

Trang hối lỗi, thừa nhận mọi sai lầm nhưng... đã muộn - Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ VTC News, ngày 17/7/2020, sau phần nghị án, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên bị cáo Lại Thị Kiều Trang mức án tử hình về tội giết người, tạm giam bị cáo trong thời gian thi hành án.

Bị cáo phải bồi thường cho bị hại tiền mai táng phí, bồi thường tiềntổn thất tinh thần cho nạn nhân và cấp dưỡng cho 3 con của bị hại.

Cái kết cho kẻ "điên tình"

Tại thời điểm xảy ra vụ việc nói trên, dư luận đã hết sức phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của Trang. Nhiều người cho rằng, việc ngoại tình rồi ghen ngược với chính chị họ của mình đã "tội lỗi", đằng này lại có ý định đầu độc chị để dễ dàng quan hệ bất chính với anh rể lại càng khiến xã hội căm phẫn.

Bản án của Lại Thị Kiều Trang xuất phát từ hành vi sai lệch, dã man khi đang tâm cướp đi sinh mạng của người vô tội. Thế nhưng, những ngày tháng sau đó là nỗi đau cho những người ở lại. Theo ghi nhận của Doanh nghiệp và Tiếp thị, kết thúc phiên tòa, nghe xong bản án dành cho Trang, chị gái và mẹ ruột Trang khóc nấc lên thành tiếng, riêng người mẹ đi không nổi, ngã gục tại tòa.

Không riêng gia đình kẻ thủ ác Trang, mẹ của chị H. (nạn nhân) cũng khóc nghẹn, ôm di ảnh con đến tòa chờ nghe phán quyết cuối cùng. Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ đau thương, ôm chặt di ảnh con gái đến tòa đã khiến dư luận càng thêm phẫn nộ trước hành vi của Trang.

Mẹ của nạn nhân tại tòa - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Một phút nhen nhóm, thực hiện ý định tàn nhẫn của kẻ "điên tình" đã khiến 3 gia đình hằn sâu nỗi đau: Người mất con, kẻ tan vỡ hạnh phúc...