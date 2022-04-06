Cháy lớn tại chung cư ở quận 12 TP.HCM: Người dân tiết lộ nghe tiếng nổ lớn sau màn cự cãi, ẩu đả của đôi nam nữ, chuông báo cháy bị vô hiệu hóa chưa rõ nguyên nhân

Xã hội 06/04/2022 11:47

Khoảng 4h sáng ngày 6/4, người dân tại chung cư Tô Ký Tower phát hiện căn hộ ở tầng 14 xảy ra hỏa hoạn đã báo cơ quan chức năng. Đáng chú ý hơn khi trước khi xảy ra hỏa hoạn, tại căn hộ này xuất hiện tiếng cự cãi rất lớn.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 6/4, Công an quận 12 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường điều tra vụ cháy xảy ra tại căn hộ trên tầng 14 chung cư Tô Ký Tower (trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây).

Cụ thể, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân phát hiện căn hộ trên xảy ra hỏa hoạn đã báo cơ quan chức năng. Lực lượng cảnh sát PCCC đã đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa, dập tắt đám cháy sau đó. 

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Căn hộ ở tầng 14 bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan tới vụ việc, dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, trước khi vụ cháy xảy ra, cư dân dậy sớm đi tập thể dục nghe thấy những tiếng cự cãi rất lớn từ căn hộ ở tầng 14. Sau đó, nhiều người hoảng hốt nghe nghe thấy 2 tiếng nổ lớn rồi ngọn lửa bốc lên đỏ rực tại căn hộ.

Cũng theo nguồn trên, mặc dù có cháy lớn nhưng chuông báo động chung cư bị vô hiệu nên cư dân phải trực tiếp bấm chuông bằng tay, tuy nhiên, chuông vẫn không hoạt động.

Lúc này, một bảo vệ bên ngoài đối diện chung cư hô hoán và thông báo Cảnh sát PCCC và CHCN.

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Cơ quan chức năng có mặt tại khu chung cư, tiến hành điều tra nguyên nhân - Ảnh: VietNamNet

Trao đổi về vụ việc với PV VietNamNet, bảo vệ chợ đối diện khu chung cư cho hay: "Tôi cùng một phụ nữ chạy vào tầng trệt và tầng hầm để hô hoán bảo vệ giúp vì có cháy nhưng không ai hay. Thời điểm xảy ra cháy không hề nghe một tiếng chuông báo động".

Tiết lộ thêm với nguồn trên về thông tin nghe tiếng ồn ào trước khi xảy ra vụ cháy, một cư dân sống tại tầng 8 cho biết trên sáng nay bà đi tập thể dục thì nghe tiếng cự cãi lớn của đôi nam nữ ở tầng 14.

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Căn chung cư ở tầng 14 cháy đen khung cửa, lan sang 2 nhà tầng trên và dưới - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

"Họ cãi dữ dội và cả đánh nhau. Ít lâu sau, tôi nghe 2 tiếng nổ lớn và sau đó mới biết có cháy nhưng chuông báo cháy im bặt. Tôi cố chạy đi báo động bằng tay nhưng không được", người này chia sẻ.

Liên quan đến chuông báo cháy "im lìm", nguồn tin từ Tuổi Trẻ cho hay, một số cư dân chung cư lo lắng về việc hệ thống chuông không hoạt động khi xảy ra hỏa hoạn nên đến văn phòng ban quản lý chung cư để phản ánh, tuy nhiên hiện chưa nhận được sự phản hồi.

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