Sau khi thi thể của vợ bị lộ, người chồng trong vụ án giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước khi đi, người này còn đăng tải dòng trạng thái xin lỗi trên MXH.

Liên quan đến vụ việc chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, mới đây, theo nguồn tin từ VietNamNet, chiều 7/4, Đoàn Thanh Trí bị Công an Lâm Đồng tạm giữ, điều tra hành vi giết người, làm rõ lời khai và động cơ của nghi phạm khi ra tay sát hại vợ, phân xác phi tang tại khu vực Cầu Đất, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt. Tại cơ quan công an, Trí khai, kết hôn với người phụ nữ kém anh ta 5 tuổi hồi năm 2015, và có 2 người con. Tuy nhiên, 2 người thường xảy ra mâu thuẫn, khiến cuộc sống hôn nhân khá ngột ngạt.

Chiều 11/12/2021, anh ta và vợ to tiếng khi thấy chị này bỏ nhà đi chơi. Tiếp đó, người chồng được cho là nhận được hình ảnh thể hiện vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác đã nổi cơn ghen. Tới rạng sáng hôm sau, hắn không ngủ được, lại nhớ chuyện hồi chiều nên bực tức. Khi người vợ đang ngủ, Trí vào bếp lấy dao đâm chết vợ.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Người Lao Động Xác định vợ đã chết, người chồng suy tính phi tang xác, xóa dấu vết hiện trường. Hắn lau dọn các vệt máu, rồi vùi thi thể vợ dưới hố gần sườn đồi, cạnh vườn hồng và vườn cà phê tại xã Xuân Trường, cách nhà hơn 70m. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, đến ngày 6/4, mưa lớn trên địa bàn TP.Đà Lạt khiến cho thi thể bị lộ. Một người dân tại địa phương thấy chó vừa đào bới vừa sủa inh ỏi tại một khu đất gần miếu Thổ thần của xóm Trại Thiếc. Sau đó, người này phát hiện một phần thi thể người bị chôn lấp nên hô hoán mọi người đến hiện trường, đồng thời báo cơ quan chức năng. Vị trí phát hiện thi thể đang phân hủy - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Dẫn tin từ Người Lao Động, khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường thì chiều tối cùng ngày, Đoàn Thanh Trí đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết vợ. Ngay sau đó, Trí bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet Đáng chú ý, theo VietNamNet, trước khi đến cơ quan đầu thú, đối tượng Trí đã đăng tải lời xin lỗi vợ trên MXH. Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-gia-dinh-chong-giet-vo-giau-xac-trong-vuon-ca-phe-4-thang-sau-thi-the-bi-lo-ke-thu-ac-viet-tam-thu-xin-loi-nguoi-da-khuat-tren-facebook-460943.html