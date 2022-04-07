Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang tiếp tục theo dõi sát quá trình điều tra, tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ người phụ nữ quốc tịch Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản , theo nguồn tin từ Người Lao Động, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 7/4, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại và đề nghị khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, đồng thời liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Osaka để tìm hiểu thêm thông tin.

Như đã đưa tin trước đó, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 4/4, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát đã tìm thấy thi thể một phụ nữ trong một căn hộ ở quận Yodogawa, tỉnh Osaka.

Cụ thể, Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, danh tính nạn nhân được xác nhận là V.T.L.Q. (31 tuổi), quốc tịch Việt Nam.

Nơi phát hiện chị Q. tử vong là căn hộ trên tầng 2 căn nhà của một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, người Nhật. Tầng 1 là quán cơm chị Q. đang làm bán thời gian.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát Nhật có kết quả khám nghiệm tử thi và đưa thông báo nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Cụ thể, chị Q. được cho là tử vong do bị siết cổ vào khoảng 21h ngày 3/4 (giờ địa phương).

Chân dung nghi phạm Toshiie Yamaguchi - Ảnh: Người Lao Động

VnExpress đưa tin, Camera an ninh tại cửa hàng cơm hộp cho thấy người đàn ông hơn 50 tuổi trên căn hộ tầng 2 đã tới tiệm cơm phàn nàn do tiếng cửa cuốn ồn ào, sau đó cùng chị Q. rời quán. Cảnh sát nghi ngờ ông này đã giam giữ trái phép nạn nhân tại căn hộ rồi ra tay sát hại, sau đó tìm cách tự sát hoặc muốn tạo hiện trường giả nhưng bất thành.

Căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh chụp màn hình Yomiuri TV News

Cũng theo nguồn tin từ Người Lao Động, cảnh sát Nhật Bản ngày 6/4 đã ra lệnh bắt giữ Yamaguchi, 59 tuổi, nhân viên một công ty vận tải ở khu Mitsuyanaka, quận Yodogawa, tỉnh Osaka với cáo buộc sát hại cô Vo Thi Le Quyen, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Toshiie Yamaguchi thừa nhận đã sát hại cô Quyen sau khi cướp bất thành. Nghi phạm bị cáo buộc 3 tội danh, gồm giết người, cướp tài sản và phi tang thi thể.